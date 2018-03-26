邀駐台使節遊太魯閣　外交部盼宣傳花蓮觀光

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部安排各國駐台使節代表一行40人於3月23日及24日赴花蓮參訪，除了欣賞太魯閣國家公園等當地自然之美，也造訪部落體驗原住民族文化，期間由外交部長吳釗燮及常務次長劉德立分別接待。

吳釗燮於24日表示，「花蓮是台灣風景最美麗的地方之一，感謝各國使節代表撥冗參訪花蓮，並希望使節代表將花蓮的自然美景及豐厚的人文故事ㄐㄧ透過各種社群媒體廣為宣傳，以吸引更多外國朋友造訪花蓮，領略當地風情名勝。」

根據外交部發布的新聞稿，23日在劉德立的陪同下，駐台使節一行人先造訪太魯閣國家公園內的布洛灣遊憩區，品嚐原住民風味餐及觀賞太魯閣族歌舞表演，隨後則前往燕子口步道，近距離觀賞太魯閣峽谷。

外交部指出，使節團於午後驅車前往花蓮後山故事館，參訪大理石製程與花蓮文創產品，並採購具有地方特色的紀念品及伴手禮，透過實際行動為花蓮產品背書。

劉德立也表示，「花蓮美景俯拾即是，山海景觀及人文風情對國內外遊客均極具吸引力。此次透過使節代表的親身體驗與見聞，希望能大力宣傳促銷，協助花蓮振興觀光產業。」

外交部指出，24日則由吳釗燮陪同各國駐台使節前往瑞穗鄉富興社區參訪，訪團在園區內除了DIY製作鳳梨酥，還下鳳梨田體驗採鳳梨的樂趣。

當日下午，訪團移往富源森林遊樂區及大農大富平地森林公園，享受大自然的恬靜與美景。

外交部指出，各國使節代表對外交部安排此次參訪行程深表謝意，也認為此行有助進一步瞭解花蓮豐富多元的觀光資源，並表示願透過各種管道協助宣傳推介。