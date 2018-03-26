(台灣英文新聞/ 吳東文 台北報導)我國友邦瓜地馬拉外交部長一行在25日來台，預計停留至28日。

外交部表示，瓜地馬拉外交部長何薇（Sandra Érica Jovel Polanco）一行將見蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並預計參訪國立臺灣大學醫學院附設醫院，以及臺北世界貿易中心、台北101大樓、國立傳統藝術中心、迪化街、鶯歌陶瓷老街、宜蘭金車噶瑪蘭威士忌酒廠及誠品書店等文經建設。

吳釗燮在26日上午上午代表政府頒贈「大綬景星勳章」予何薇，以表彰何薇外長對臺灣的堅定支持，以及深化臺瓜邦誼的卓越貢獻；同時，吳釗燮也接受何薇頒贈瓜國「大十字國鳥勳章」（Orden del Quetzal en Grado de Gran Cruz）。

吳釗燮説明，瓜地馬拉是臺灣在中美洲重要的友邦，且何薇在國際場域上，更是不遺餘力地支持臺灣。何薇則指出，臺瓜兩國在各領域的合作計畫，均獲致豐碩成果，瓜地馬拉人民普遍受惠，她代表瓜國政府，誠摯感謝臺灣長期以來的協助與友誼。

外交部説明，何薇曾在2008年來台參加外交遠朋班，並在歷任瓜國外交部次長、駐哥倫比亞大使等要職後，於去（2017）年接任外交部長。

瓜地馬拉位於中美洲，首都瓜地馬拉市在中部高原地區。我國和瓜地馬拉的外交關係，以持續85年之久。

瓜地馬拉地理位置（圖片來源：翻攝自Google Map）

​瓜地馬拉外長來台 與我國外長互贈勳章

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