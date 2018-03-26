桃園四國農業文化館落成  族群融合新里程碑

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）即將在4月4日營運的桃園農業博覽會，25日舉行「四國農業文化館落成記者會」公佈場館設備與周遭環境，桃園市長鄭文燦出席時表示，本次展覽以越南、印尼、泰國與菲律賓為主題，透過東南亞4國特有的竹建築及梯田設計，搭配不同的互動裝置，展現東南亞4國異國文化的魅力。

鄭文燦市長指出，本次「2018桃園農業博覽會」的四國農業文化館呈現越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）等文化特色，4國英文縮寫「VIPT」代表「VIP for Taiwan」既是台灣的鄰居也是好友。農業文化館設計以東南亞常見的竹子建築為主，除展現循環經濟的價值外，也很通風涼爽，搭配印尼特有的梯田做作為庭院造景設計，展覽結合燈光音效、互動裝置並結合美食、音樂、舞蹈、工藝、服飾展現東南亞特有魅力，以農博為舞台，帶領民眾了解東南亞多元文化。

以竹建築為主的四國農業文化館昨日舉行記者會（圖片來源：桃園市政府提供）

鄭市長更表示，擁有國際機場，占地利之便的桃園有近13萬名移工與新住民居住，如此龐大的人數在桃園生根發展，追求夢想，政府持續幫助其融入台灣社會，除了新住民家庭服務中心外，設立新住民聯合服務中心，整合跨界力量，4月份更將新住民文化會館設置於舊桃園分局。市府舉辦各式新住民文化活動，堪稱對東南亞四國裏面最友善的城市，從移工朋友到新住民家庭都給予關懷。

身穿傳統服飾出席的新住民朋友（圖片來源：桃園市政府提供）

桃園新住民朋友為記者會帶來精彩表演（圖片來源：桃園市政府提供）