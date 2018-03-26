中國力爭價值鏈上游 台灣等國受威脅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國近年致力發展高端產業，野心勃勃欲提高其於全球價值鏈的位置，對台灣、日本、南韓等以高科技產品聞名的國家而言，已然造成不可小覷的威脅。

彭博社報導，日本對中國出口於2017年創下1300億美元紀錄，南韓對中出口在十年內激增70%，而去年台灣對中國出口去年高達89億美元，也創下歷史新高。

亞洲各國對中輸出增加，或許不令人意外，但仔細檢視數據會發現，中國對製造晶片所需的精密儀器需求與日俱增，甚至以國家之力，傾注高達315​億美元的資金發展本土半導體製造業。

事實上，中國對發展科技實力的野心已揭示在2015年發布的《中國製造2025》戰略計畫中，涵蓋產業從醫療生技、人工智慧，到研發採用新能源的車輛與飛機等。不僅對台、日、韓等國造成威脅，德國等歐洲出口國亦出現了危機感。

彭博社亞洲首席分析師Tom Orlik指出，「在全球生產鏈中，中國已訂定十年產業發展策略，要打入原先由南韓、日本、台灣、美國與德國佔有優勢的產業。中國遲早有能力自產電子零組件，接著成為汽車出口國，最終甚至連飛機都能賣。」

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）列出了中國努力搶灘的產業，包括電動車、自駕系統、太陽能、機器人科技、工具機、醫療器材以及電子感測器。

然而，要取代台、日、韓在這些產業的霸權，中國仍面臨不少挑戰。不僅須建立消費者信心、強化客戶服務的「軟技能」（soft skills），還須為客戶的隱私資料提供保障，並強化智慧財產權保護措施。