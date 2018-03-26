亞泥爭議三方協商　部落參與礦場及部落安全監督成共識

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）爭議多時的亞洲水泥公司花蓮新城山採礦案昨（25）日由經濟部、亞泥公司，以及太魯閣族部落代表首度舉行「亞泥新城山礦場採礦案協商會議」，會中就「真相調查」與「居住安全」兩項議題達成六項共識，並約定與會三方代表日後每三個月召開後續協商會議。

依據去（2017）年12月底，總統蔡英文於總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第四次會議中的裁示，建議由經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落，以及亞泥公司共同討論亞泥案當前面臨的狀況，並謀求解決爭議的可能，因此原轉會昨日於花蓮縣秀林鄉玻士岸部落召開首次會議，且全程透過網路直播。

協商會議由經濟部代表及亞泥公司代表分別簡報後，由部落代表陳述整體訴求，經與會各方同意，優先聚焦「真相調查」與「居住安全」兩項議題。

首先，三方同意共同組成真相調查專案小組，並將於一個月內完成工作小組組成、調查事項及期程等作業，且工作小組需在合乎法令規範、太魯閣族Gaya（規範，舉凡太魯閣族人一生中所遵從的生活規範、價值判斷等社會制度）與轉型正義原則下，以公平、公正、公開的方式進行調查。

其次，對於「居住安全」議題，政府與亞泥公司皆同意共同出資完成礦場周圍及部落安全監測數據的資料收集評估與後續的監督，且前述的各項監測與安全評估應由部落族人及族人信任的第三方機構或專家充分參與。

另外，亞泥公司目前執行中的安全措施應立即邀集部落代表參與並反應部落族人意見。

而對於本次會議中部落代表提出的各項安全疑慮與改善要求，亞泥公司及政府相關單位皆同意諮詢部落意見，於一個月內完成盤點並提出改善方案。

今日舉行的協商會議，由原轉會委員Teyra Yudaw（帖喇．尤道）主持，政府方由經濟部長沈榮津與原住民族委員會土地管理處處長杜張梅等六名代表出席，部落方由玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳與「反亞泥．還我傳統領域自救會」會長田明正等六名代表出席，亞泥公司則由總經理李坤炎等六名代表出席。

此外，原轉會執行秘書姚人多、副執行秘書及原民會主委Icyang．Parod（夷將．拔路兒），以及委員林萬億、Upay Kanasaw（鴻義章）、Omi Wilang（歐蜜．偉浪）均一同與會。

總統府表示，本次協商會議，除就部落族人關切的真相調查與居住安全兩訴求達成初步共識，也確立對話機制，開展出往後共同參與及持續討論其他訴求的途徑，與會各方代表並約定以每三個月為原則，進行後續協商會議。