〈時評〉台大校務會議證明什麼？ 「無能！」

3月24日眾所矚目的台大臨時校務會議終於召開了。這個會議的目的是要釐清管中閔教授當選台大校長的遴選争議。很可惜我們由結果來看，五個相關的議案全部用投票的方式，決議「擱置」。也就是說要，台大校務會議不處理校長遴選相關的爭議。而且配合之前3月22日管中閔教授自行在他個人臉書上發表的聲明，要教育部在三月底之前做出決定，看來學校當局及管中閔教授，所採取的最高戰略就是把球丟回給教育部決定。其實，我個人也非常贊同這件事情應該直接由教育部來做裁決，不需要再等台大做出任何決定。因為台大的決定，最後還是會跟以前是一樣的。除非校務會議重新認定管中閔是否有參選的資格，或者說除非校務會議作出重組遴選委員會決議。

2月21日大年初六，公家單位開始上班。我們看到「台大自主行動聯盟籌備會」上街頭，要求教育部趕快核定新校長。以及過去這三個多月來，我們看到台大管中閔教授當選校長，教育部在台大校長遴選委員會的三位代表，竟然不知管中閔教授是台灣大哥大公司獨立董事的亂象。而且管爺「先上車後買票、先當獨董後報校」，擔任「台大人文社會高等研究院」院長却在校外兼職明顯違法，而教育部卻該做為沒有作為。這樣教育部已是失職出包，將球丟給台大耗了近兩個月，球又回到教育部手中，拜託潘文忠部長，這次不要再躲了。

解散遴選委員會重啟遴選機制

事情發展到目前為止，我們認為教育部唯一合理的決定是：不聘任台大校長並且解散台大遴選委員會，重啟遴選機制。

原因如下:

1. 遴選委員會失職。因為遴選委員會沒有能夠事先查知管中閔教授的學術倫理爭議、以及違法到中國包括廈門大學在內的學校兼職的事實。

2. 遴選委員會組成不恰當。因為其中有台灣大哥大副董事長而管中閔教授又是台灣大哥大的獨立董事。副董事長選獨董竟然沒有迴避投票。這其實已經違反了利益迴避原則中「有偏頗之虞者」，也就是行政程序法第32條的規定。因此，遴選委員會要重新組成。

3. 管教授沒有主動申報，明顯違反遴選辦法中的規定，顯然失掉被遴選的資格。尤其他隱藏了到中國廈門大學兼職的事。而且、他還「先上車後買票」，先擔任台灣大哥大獨董，一直到當選後才辭掉，而台大的核准函是在他擔任之後的數個月。因此，管教授沒有符合誠信的最低標準，己經失格。

4. 台大人事處在這次會議中提出台大90%以上的兼職案都是事後報備。顯然台大人事處以及目前台大的團隊行政團隊都有失職，教育部應該要嚴加監督並且對失職人員提出記過等懲處。

誰來代理校長

很多人擔心若教育部不核定管爺當校長，要求台大重新遴選，那麼整個遴選程序會長達一年。而從 楊泮池校長宣布不續任後，至今也已經九個月了，台大不能長期沒有校長。我想這個事情非常容易解決，當然目前看到的有兩個人選。一個是目前的代理校長郭大維教授繼續代理下去，但是從過去這半年多來，我們看到的是郭代理校長處事不夠果斷。

那麼，我會建議教育部，就指定楊泮池教授來代理校長。反正原先這一任的台大校長本來就是他，而且楊泮池教授是因他的同事牽涉到所謂的論文造假的學術倫理案，主動宣布不續任，但是今天選出的管中閔教授，其論文牽涉到的學術倫理案比起楊教授的同事更加嚴重。教育部就直接指定楊泮池教授來代理校長，沒有什麼說不過去的地方。相信這也是使台大得以快速進入重新遴選的一個好方法，在此向教育部長建議。