培養「新」戰力  蔡英文邀百位新住民參與公共事務

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨主席蔡英文昨（25）參加由民進黨婦女部在台中舉辦的「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」的結業式，邀請新住民一起參與公共事務，與民進黨一起努力，成為台灣改革力量的中堅分子，並期許未來能看到培訓營的姐妹披上戰袍為民進黨出征。

蔡主席在致詞中表示，民進黨長期以來致力於族群平等與多元文化傳播，政府在協助新住民融入台灣社會部分不只是喊口號，不論在就職、旅遊、語言學習、通譯服務，甚至新南向國家語言列入新語言課綱皆有建樹，證明新住民及二代都是台灣新一代的人才。她鼓勵新住民朋友踴躍參與公眾事務及民主政治，如聖雄甘地說的：「你必須成為你未來想要看見的那個改變。」，新住民為台灣帶來不一樣的風景，這些不同的聲音應該被納入未來民主政治中的一部份。

台中市長林佳龍特別擔任「民主進步的力量」課程講師，分享過去經驗，勉勵新住民多關心公共事務，有參與才有發聲權，這是個民主社會，台灣提供大家參與政治的機會，投票權不僅是公民責任也是全力，希望參與者日後都能成為民主種子，為日後的民主政治盡力。

營隊課程更包含課程另有「民進黨新住民好政」、「姊妹助選團」、「市場掃街教戰」、「活動高手就是妳」、「拜票助選王」，內容精彩豐富，除了讓新住民女性幹部了解與自身權益相關的政策議題，也提供選戰實務經驗分享，為即將到來的年底選戰備戰。