中年掉牙勿輕忽 心血管疾病找上身

（台灣英文新聞／黃紫緹 綜合外電報導）人到中年，雖未達視茫茫、髮蒼蒼的地步，但若出現齒牙鬆動的情況，可得當心了。

美國心臟協會（American Heart Association）最新研究顯示，中年落齒2顆以上，罹患心臟疾病的風險大增。

發表該研究的紐奧良杜蘭大學（Tulane University）流行病學教授祁祿（Lu Qi）表示，「過去雖已有將口腔與心臟疾病做聯結的相關研究，卻是從患者一生來看，包括發生於孩提時代的齲齒，中年掉牙通常多是感染所致，並未特別研究此時期掉牙與心臟病的關聯。」

本次研究針對數千名45至69歲人士進行問卷調查，檢視特定8年期間有掉牙情況、但尚無心臟疾病的人，並追蹤後續12至18年間出現心血管疾病的比率。

研究發現：

在擁有25至32顆牙齒的研究參與者中，掉了2顆以上牙齒的人，罹患心血管疾病的風險較牙齒完好的人多了23%。

排除其他心臟病相關變因，包括飲食品質、體能活動、體重、高血壓、高膽固醇、糖尿病等。

研究期間只掉1顆牙的參與者，並未出現顯著心血管疾病風險。

不論原本有幾顆牙，所有參與者中，掉了2顆以上牙齒的人，罹患心血管疾病的風險較牙齒完好的人多了16%。

原本擁有少於17顆牙齒的參與者，罹患心臟病風險比擁有25至32顆牙齒的人高出25%。

由此可見，中年人士若有掉齒情況，或可及早採取行動，如裝置義齒，避免心臟病找上門。