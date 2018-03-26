高雄「與你同新」展成果  百位新住民分享家鄉味

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）高雄市社會局25日舉辦「與你同新~新住民團體社區服務方案成果分享交流活動」，近百位新住民姐妹攜眷參加，不僅有來自越南新住民演出精彩舞台劇「蝶蛹」，越南賓果、魚蝦骰子遊戲、與新二代子女展現越南獨特茶藝外，更有中國姐妹帶來中國各省特色餃子供民眾試吃，活動現場濃濃異國風味，新住民姐妹們使出看家本領，展現族群融合的成果。

根據自由時報報導，由高雄市臻愛天使兒少關懷協會越南姐妹演出的舞台劇「蝶蛹」，以遠嫁來台的越南新住民為主角，講述來台後的生活點滴，辛酸甘苦，而後融入台灣社會，進而找到自己的舞台，希望藉此故事，翻轉台灣大眾對越南新住民的負面印象，更是新住民姐妹與自身文化的和解與釋懷。

除了精彩的舞台劇演出外，越南國民桌遊賓果遊戲，搭配有趣的簡單教學，連初學者也能短時間內學會越南語1到100，搭配朗朗上口的押韻歌，現場民眾玩的不亦樂乎。

活動中更有中國籍姐妹們帶來各省的特色餃子，高雄市社會局表示，新住民姐妹將家鄉菜系特色包入水餃內，例如湘菜的辣味水餃，閩南風味的洋溢紹興酒香餃。中國籍新住民表示，某次社區服務時，他們到當地榮民之家包餃子分享，榮民伯伯吃到餃子時當場落下淚來，感動地說很久沒吃到家鄉餃子了，能聽到熟悉的鄉音，謝謝他們的付出，讓這些姐妹很有成就感。

高雄市社會局表示，高雄市是擁有全國第2多新住民的城市，在照顧新住民的政策上，除設置5處新住民家庭服務中心外，更有20處新住民社區服務據點，在促進新住民與當地融合部分，辦理社區多元文化宣導活動，也有通譯人員提供母語協助，希望新住民在這塊新的土地上能生根發芽，早日成為台灣的一份子。

越南桌遊讓參與民眾玩的不亦樂乎（圖片翻攝自快樂聯播網-高雄臺臉書）