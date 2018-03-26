曹操墓河南考古新發現　「不封不樹」引發辯論

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中國河南省文物考古研究院，近日公布河南安陽「曹操高陵」（俗稱「曹操墓」）2016－2017年度考古發現，基本上確認找到曹操遺骸。至於曹操主墓旁邊發現一個小墓穴，專家認為，可能是曹操長子曹昂的衣冠塚。

中國媒體近日報導，河南省文物考古研究院，近日公布包括高陵內外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築在內的五大陵園的主要結構。

河南省文物考古研究院、研究員周立剛介紹，此次發掘始於2016年11月，是為配合當地高陵保護展示工程的建設，「發掘工作是去年(2017年)5月結束的。」

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這次考古發現，也引起一番辯論。根據《三國志．魏書．武帝紀》記載，已至暮年的曹操下令：

古之葬者，必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上為壽陵，因高為基，不封不樹......

但此次考古發掘卻發現上千平方公尺的地上建築遺跡。主持此次發掘的研究員周立剛表示，這說明曹操的嫡長子曹丕，並未遵循曹操薄葬的遺囑「不封不樹」。

周立剛認為，這可能「與曹丕的忠孝有關」，為了不讓父親的墓葬過於寒酸。

但曹操墓發掘領隊、研究員潘偉斌提出不一樣的看法。潘偉斌認為，「不封不樹」的真正含義是在地面上不封土，也就是沒有墳丘，不樹立石碑，與地面建築無關。

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潘偉斌表示，曹操墓地面有建築是文獻中明確記載的，在發掘曹操墓時，就已在M2墓的東面和南面發現大量柱洞，證明了地面建築的存在。而地面建築是禮制的需要，與薄葬沒有關係。

潘偉斌推測，嫡長子曹丕主動毀掉曹操墓地面的建築，主要是防止後代對曹操墓的盜掘。根據墓葬規模和出土文物，潘偉斌指出，經過專家們一致認定，曹操墓是按照帝王一級進行安葬的。

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潘偉斌也推測，M2墓旁邊的M1小墓穴，應是曹操長子曹昂的衣冠塚，「曹昂死于與張繡的戰爭中，最後也沒有找到屍首。」史料記載曹操臨終時曾說，自己一生唯一對不起的就是長子曹昂。

據考古隊先前公布的資訊，在曹操墓墓室內發現3具遺骸，專家鑑定認為，其中的男性可確定為曹操；兩名女性身分未知，一名50歲左右，一名20歲左右。

潘偉斌則指出，根據出土的頭骨判斷， 他推測曹操墓內三具遺骸身份極可能是曹操、曹昂之母和曹丕之母。

對於這項發現，還是有人質疑真實性。微博有po文說:

大家都知道的是曹操是個多疑的人，關於他的墓地他生前就安排了72個，為的就是不讓盜墓賊發現。

小檔案 (資料來源: 維基百科)

曹操（155年－220年3月15日）是東漢末年著名軍事家、政治家和詩人，三國時代曹魏奠基者和主要締造者。曹操在世時官至丞相，爵至魏王，諡號武王。其子曹丕稱帝後，追尊其為武皇帝，廟號太祖。