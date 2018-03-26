臉書隱私安全再添疑慮 Android用戶通訊資料遭不當蒐集

（台灣英文新聞／黃紫緹 綜合外電報導）就在Facebook針對資料外洩醜聞在英美各大媒體登報道歉的同一天，該社交網站又面臨新一輪提問：是否不當蒐集安卓（Android）系統使用者的電話與訊息？

美聯社引述Ars Technica網站報導，Android使用者發現臉書數年來不斷蒐集其通訊資料，包括名字、電話、通話時間，及訊息。

對此質疑，Facebook週日回應，這類資訊是經過用戶同意才取得，並未出售或供予其他apps使用，「僅協助用戶與他人聯繫，進而提供更完善的使用經驗」。該功能是用來設定Messenger的聯絡人排序，讓用戶更易於與常用聯絡人聯繫。

若有疑慮，用戶大可透過設定關閉相關功能，此前留下的通訊紀錄也會一併刪除。

自劍橋分析盜用Facebook資訊以左右美國大選的消息爆發以來，Facebook的隱私政策就不斷受到質疑。截至23日，臉書股票市值已跌逾700億美元。

為避免雪球越滾越大，臉書在美國紐約時報、華盛頓郵報以及英國星期日泰晤士報、每日電訊報等報章媒體，買下大篇幅廣告刊登道歉啟事，表示該公司將限縮用戶登入時其他apps所能獲取的資料，並會針對能取得大量資料的個別app進行調查，若有不當情事，會立刻禁用並昭告世人。