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2050的世界是什麼樣貌？國美館「2050，未來簡史」藝起想像未來

文化部所屬國立臺灣美術館即日起推出與比利時皇家美術館首次合作策劃之「2050，未來簡史」特展

By 黃慧瑜／綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2018/03/26 10:59

（台灣英文新聞／黃慧瑜　臺北報導）國立台灣美術館推出與比利時皇家美術館首次合作的國際交流展「2050，未來簡史」週日 (24)正式開幕。

蕭館長表示，本次所展出的「2050，未來簡史」是繼2016、2017年在比利時皇家美術館、巴黎羅浮宮及義大利米蘭展出後，首次在亞洲展出，更納入更多亞洲與台灣藝術家的作品，相信透過藝術能達到亞洲與歐洲的文化交流以及跨文化觀點的展現。

策展人戴薩伊夫則說，許多關於未來的預測以「2050」之年想像我們生活世界的改變及樣貌，這些尚未到來的時間及事物，距離我們現在並不遙遠。

展覽以人類技術和經濟活動的發展為軸，結合藝術家的創作觀點，講述未來50年內日常生活即將發生的變化，如美帝國相對式微、多核心的世界、市場秩序掌控的超級帝國、極端衝突，以及民主秩序和力量所試圖建構的正面社會等。

楊茂林，〈熱蘭遮紀事 L9301〉

除呼應國經濟學家雅克‧阿塔利的宏觀著作《未來簡史》外，也透過藝術家的眼光闡述對未來的想像，從當代藝術作品的觀點探討諸多社會現象，如生態環境、科技倫理、以及當今有關自然資源過度開發、過度消費、社會不平等、宗教戰爭等重要議題，邀請國內外共50位/組參展藝術家參展，作品類型豐富多元，也有許多令人深思及啟發性的新穎創作。

「2050，未來簡史」針對臺灣在亞洲文化的歷史脈絡，加入臺灣藝術家的作品參與及跨文化觀點，勾勒台灣與「2050，未來簡史」展覽主軸之間的關係和對話，以全新形式邀請觀者從臺灣特殊的地理位置及文化觀點，思考東西文化的移動和交流。

展覽從唐代的經濟及東西文明交流與發展、大航海時代的地緣政治與帝國權力、冷戰後的亞洲經濟和政治變遷、乃至當今全球化時代的市場經濟與科技發展，進一步審視人類經濟與技術發展語境下的文明史。

本展融合古今中外的藝術創作，由近60件作品來共同譜寫未來的議題，內容精彩可期。人類對於未來的想像和實踐從不曾停下腳步，這個展覽將帶領觀眾穿越歷史的漫長旅程，重看人類是如何不斷地面對一個不停演化的新未來，以及它所形塑而成的世界面貌。
國美館