2050的世界是什麼樣貌？國美館「2050，未來簡史」藝起想像未來

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）國立台灣美術館推出與比利時皇家美術館首次合作的國際交流展「2050，未來簡史」週日 (24)正式開幕。

蕭館長表示，本次所展出的「2050，未來簡史」是繼2016、2017年在比利時皇家美術館、巴黎羅浮宮及義大利米蘭展出後，首次在亞洲展出，更納入更多亞洲與台灣藝術家的作品，相信透過藝術能達到亞洲與歐洲的文化交流以及跨文化觀點的展現。

策展人戴薩伊夫則說，許多關於未來的預測以「2050」之年想像我們生活世界的改變及樣貌，這些尚未到來的時間及事物，距離我們現在並不遙遠。

展覽以人類技術和經濟活動的發展為軸，結合藝術家的創作觀點，講述未來50年內日常生活即將發生的變化，如美帝國相對式微、多核心的世界、市場秩序掌控的超級帝國、極端衝突，以及民主秩序和力量所試圖建構的正面社會等。

楊茂林，〈熱蘭遮紀事 L9301〉

除呼應國經濟學家雅克‧阿塔利的宏觀著作《未來簡史》外，也透過藝術家的眼光闡述對未來的想像，從當代藝術作品的觀點探討諸多社會現象，如生態環境、科技倫理、以及當今有關自然資源過度開發、過度消費、社會不平等、宗教戰爭等重要議題，邀請國內外共50位/組參展藝術家參展，作品類型豐富多元，也有許多令人深思及啟發性的新穎創作。

「2050，未來簡史」針對臺灣在亞洲文化的歷史脈絡，加入臺灣藝術家的作品參與及跨文化觀點，勾勒台灣與「2050，未來簡史」展覽主軸之間的關係和對話，以全新形式邀請觀者從臺灣特殊的地理位置及文化觀點，思考東西文化的移動和交流。

展覽從唐代的經濟及東西文明交流與發展、大航海時代的地緣政治與帝國權力、冷戰後的亞洲經濟和政治變遷、乃至當今全球化時代的市場經濟與科技發展，進一步審視人類經濟與技術發展語境下的文明史。

本展融合古今中外的藝術創作，由近60件作品來共同譜寫未來的議題，內容精彩可期。人類對於未來的想像和實踐從不曾停下腳步，這個展覽將帶領觀眾穿越歷史的漫長旅程，重看人類是如何不斷地面對一個不停演化的新未來，以及它所形塑而成的世界面貌。