南投新住民融合活動 新二代拾金不昧獲全場讚賞 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）南投縣新移民女性關懷協會昨（25）日在草屯鎮炎峰國小舉辦族群融合活動，國民黨主席吳敦義與南投縣長林明溱皆出席為活動站台，陪同中國籍母親參加的新二代劉栗彣在現場撿到500元紙鈔，立刻上前交給正在撤崗的警察，拾金不昧的態度獲得警察與參加民眾一致讚賞。

就讀南投縣水里鄉成城國小五年級的劉栗彣，母親是來自中國的配偶，當天陪同母親參加由新移民女性關懷協會舉辦的「舞動文化情、連結世界心」表演活動時，意外在地上撿到一張捲曲的500元紙鈔，想到父母與老師平日的教誨，劉栗彣立刻把錢交給在旁維安的警察先生，並馬上準備離去，警察趕緊記下她的聯絡資料，對她拾金不昧的態度表示讚賞，並表示，日後如果無人認領，紙鈔將歸劉小妹所有。

南投縣長林明溱表示，新住民配偶離開家鄉，嫁到南投，從人生地不熟，到融入社會，這中間不為人道的心酸可想而知，南投縣內約有7000多位新住民朋友，如此龐大的數量，縣政府在照顧新住民的政策上一直不遺餘力，不僅設立新住民家庭服務中心，在南投各處皆有社工提供服務，還提供南投縣國中小免費營養午餐，對經濟不寬裕的新住民家庭是項很重要的補助。

林縣長也表示，若新住民有生活或法律困擾，都可聯絡縣政府新住民科與新住民家庭服務中心，政府單位都將盡力給予協助。