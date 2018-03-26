(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 外媒報導，遭西班牙政府依内亂罪檢控的加泰隆尼亞獨立派領袖，卡萊斯·普吉德蒙（Carles Puigdemont），在德國遭到當地警方逮捕。

《紐約時報》報導，西班牙政府日前對逃亡中的普吉德蒙發出「歐洲逮捕令」，德國公路警察依此於當地時間周日，在德丹邊境道路上，逮捕了普吉德蒙。報到引述普吉德蒙的律師説明，表示他當時正在從芬蘭前往比利時的路上。

根據日本《NHK》的説明，「歐洲逮捕令」是歐盟爲了防止嫌疑犯越境逃亡，而在2004年創建的制度。「歐洲逮捕令」由調查國向嫌疑犯滯留的國家發出，後者原則上要在60天内，將嫌疑犯引渡回調查國。不過，根據《NHK》，「歐洲逮捕令」的對象，僅限於某些重大犯罪嫌疑犯，且嫌疑犯滯留國有權拒絕引渡。

據聞移送普吉德蒙的車輛（圖片來源：美聯社）

直到截稿爲止，普吉德蒙仍在德國境内，等待德國法院判斷是否引渡他回西班牙受審。

德國的逮捕行動，也引起加泰隆尼亞民衆的反彈，並爆發了激烈的抗議行動。

法國《世界報》報導，在當地時間周日下午，大批民衆聚集在加泰隆尼亞首府巴塞隆納，抗議逮捕行動，並舉起加泰隆尼亞獨立旗幟，高喊「釋放政治犯」、「普吉德蒙是我們的總統」。另外，警方與民衆也爆發激烈衝突，造成雙方受傷。

加泰隆尼亞警方與民衆爆發激烈衝突（圖片來源：美聯社）

加泰隆尼亞獨立領袖遭逮捕 民衆抗議要求釋放政治犯