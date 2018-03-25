《中共攻台大解密》：八仙樂園塵爆事件　看出台灣防衛能力

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）美國華府智庫「2049計畫研究所」研究員易思安（Ian Easton）的新作《中共攻台大解密》，去年底在台灣發行，引起熱烈討論。

《中共攻台大解密》作者易思安，今(25）日在台北舉行讀者見面會。這是易思安歷時十年研究，依據中共內部第一手資料寫成的著作。他以圖文並茂的方式，揭露中共「打算」在2020年進攻台灣的「計畫」，內容包含1000個轟炸目標、14個登陸戰場、一年兩度的時機，以及台灣人民該何去何從。

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

易思安今天在讀者見面會中指出，他在中國期間，電話被竊聽，外出時也被跟監，那種失去自由的感覺，非常糟糕。親友也為他從事的研究工作，感到憂心忡忡。因此他認為，台灣、美國、澳洲等民主國家，都應起而對抗極權中國的影響力。

易思安的著作中還有許多令人驚異的細節，例如「八仙樂園塵爆事件」，竟然成為國家安全的考驗。

書中描寫，2015年八仙樂園塵爆事件發生後，「政府啟動了原先用來守護大台北地區的緊急救難機制」。在當地頻繁演習的快速反應部隊，以及陸軍、海軍、憲兵隊等單位，也在事發後迅速趕抵現場。當晚國軍就這樣「一面防止敵軍侵略首都地區，一面處理人為災害。」

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

《台灣英文新聞》（Taiwan News)的記者，去年(2017年)10月曾經專訪易思安。當時易思安提到幾個重點：

■1.2011年台灣國防部的白皮書中承認，知道共軍有此計畫。

■2.中共為進攻台灣所做的軍力整備，大約只完成了10%。

■3.如果台灣遭到攻擊，美國一定會馳援，日本也會和台灣並肩作戰。由於台灣的戰略位置實在太重要，其他亞洲國家同樣不會坐視不管。

此外易思安在書中也提出五個中共攻台的徵兆。包括(1)中共領導人召開可疑的會議；(2)中共大量儲備物資；(3)中共在台灣沿岸展開特別情蒐活動；(4)宣傳中國經濟奇蹟打心理戰；(5)台灣出現金融混亂、社會暴動、校園抗議和罷工。

圖為中國解放軍陸軍裝甲兵團。翻攝維基百科(goo.gl/jh99QX)

據稱本書審視了大量最新的解放軍「军内发行 不得外传」文件、手冊、教範、研究之後發現，中共的基因裡只存在單獨選項：統一。維持現狀就是敵人。追求分裂就是敵人。

不過易思安也強調，中共雖然制定2020年攻台計畫，但不代表有能力執行或真的會採取行動。易思安指出，中共還會權衡其他情況，因為中方也擔心失敗。

他指出，中共將領表面上對外口徑一致，宣稱中國有絕對優勢，台灣勢必處於劣勢。但其實共軍還沒有準備好。

易思安強調，中共軍內文件比較誠實，承認台灣其實是有優勢的。

因此，易思安也提出具體解決之道，力求避免這場悲劇，確保台海自從1950年代以來的和平、繁榮與民主能夠永續。

圖為共軍將領。美聯社