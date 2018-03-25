第58屆亞太影展 確定台灣主辦

（中央社記者郝雪卿台中25日電）亞洲太平洋電影製片人聯盟今天在台中市召開理事高峰會，會中決議今年（第58屆）亞太影展將由台灣承辦，並邀請資深導演李祐寧擔任影展主席。

亞洲太平洋電影製片人聯盟（ Federation of Motion Picture Producers in Asia-Pacific ,簡稱FPA）今天在台中日月千禧酒店舉辦國際理事高峰會，由各國代表理事出席，正式宣告第58屆亞太影展將由台灣承辦，並一致推崇由台灣資深電影導演李祐寧擔任影展主席、新銳導演洪馬克擔任執行長。

李祐寧會後受訪表示，今天的亞太聯盟理事會議歷經3.5小時的討論，做成多項決議，最重要的就是今年亞太影展在台灣舉行，由他擔任亞太影展主席，因為自己是台灣資深電影導演，義不容辭，希望能邀請亞太各國優秀的電影來台參展。

李祐寧指出，電影面向很多，行銷也很重要，電影拍出來要推到國際上，影展就是一個重要管道，影展也可以交流電影人拍片技術，在會議中，看到兩代電影人不但有經驗交流，而且有一種新的傳承在發酵，他覺得很好。

對於亞太影展的舉辦權鬧雙胞一事，洪馬克表示，亞太影展是歷史悠久的影展，有很多東西需要討論，今天針對制度及身分重新調整，亞太影展一直以來都是秘書長制，是由秘書長帶領所有會員開會，最後由所有會員共同投票決定相關討論事項。

針對之前的一些爭議，洪馬克說，今天就是把身分重新釐清，讓大家知道真相是什麼，而最後的決議就是亞太聯盟理事會正式授權台灣舉辦亞太影展；至於在哪個縣市舉辦，目前還在接洽中。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070325