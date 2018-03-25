文化大學4連霸 國體奪隊史首冠

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北小巨蛋採訪報導) 連續兩天在台北小巨蛋進行的是一年一度UBA大專籃球聯賽。而在今日兩組衛冕軍—健行科大以及文化大學即將在小巨蛋力拼連霸。

女子季軍戰 - 世新大學vs佛光大學​

佛光大學在上半場處於當機狀態手感不佳，讓世新大學以39:26取得領先。世新在季軍賽一役採用全場壓迫頻頻造成佛光大學的失誤。最終世新大學以71:62拿下106學年大專籃球聯賽季軍。

今天表現最亮眼的是飆出全場最高17分的林蝶，雖然收下季軍但她仍覺得不太滿意。她希望自己能在下個學年拼進冠軍戰。」世新大學總教練​何正峰在賽後受訪時表示：「我給林蝶今天的表現90分。」他也提到這場比賽的勝利不是我一個人的，其實最辛苦的是球員。我也非常感謝她們得付出。何正峰教練昨日也頒出激勵獎金來鼓勵球員，而今日他開打前提到只要球員得分、成功搶到籃板、或給予球員助攻一次給予200元當鼓勵。

男子組季軍戰- 高雄師大 vs 義守大學

男子季軍戰一役，義守大學力挫同樣來自南部的高雄師大84:77成功拿下男子組季軍並締造隊史最佳成績。義守隊史最佳成績是101學年的第4名，隔年原本也是奪冠熱門球隊之一，但因為與臺師大的鬥毆事件慘遭禁賽。這是他們重返甲一級之後首次打進4強。

兩隊上半場一路緊咬，在上半場以38:38 打成平手。到了第三節，義守大學靠吳彥儒2記三分球拉開比數，連續造成對手4次失誤。

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義守大學教練謝玉娟在賽後表示自己有忍住不哭，希望等到下次闖進冠亞軍賽的時候再落淚。她希望自己的球員在這兩天的「小巨蛋之旅」有享受這個舞台，以及這個舞台帶給他們的挑戰。雖然練習很辛苦但是會有所成長。此外，問及拿下全隊最高16分、11籃板的徐鉦順的未來規劃，謝玉娟透露，若徐鉦順想投入SBL選秀，她也會選擇祝福。

女子冠軍戰 - 文化大學vs北市大學​

衛冕軍文化大學今日成功笑納跨季53連勝，也締造球隊四連霸。文化大學從一開賽就一路壓著北市大學打，首節就拉出一波20：9的攻勢。到了下半場，文化大學頻頻進行壓迫讓北市大發生失誤。到了第三節結束已領先20分。末節由陳薇安接連突破籃下得手，文化把差距越拉越開，比賽結束以84：55擊敗北市大。

文化大學總教練馬樹秀在賽後受訪時表示：「有壓力，才能成長，這就是我們文化女籃。」

男子組冠軍戰- 健行科大 vs 國立體大

健行科大從開賽就被國體壓著打，「屏東五虎」之一的陳昱瑞在本場比賽中延續昨日火燙手感，飆出全場最高24分，力挫健行科大以73:69勇奪隊史首冠。​

健行科大在首節得分命中率欠佳，21投僅4中。國體大陳昱瑞在上半場投進5顆三分球，助國體在上半場取得40：29領先。健行隨後逐漸找回手感，靠朱雲豪、陳冠毅連續三分彈追至9分差。而國體大總教練桑茂森也遭吹技術犯規。到了末節，簡祐哲、陳冠毅、謝亞軒連3記三分球，將兩隊比數追平。健行科大在末節因犯規過多，頻頻送對手上罰球線，最終國立體大以73：69笑納勝利。

個人獎項

MVP： 陳昱瑞、陳薇安 得分王/后：張耕淯、張譯文

新人王/后：謝亞軒、林蝶 籃板王/后：班霸、 張譯文

阻攻王/后：曾祥鈞、劉赫媞 抄截王/后：賴廷恩、許硯筑

助攻王/后：陳懷安、黃柔甄