〈時評〉一個大學之死

在台大三月廿四日的校務會議中，與管中閔當選校長後衍生之相關五項討論案，經投票表決，悉數遭封殺擱置。在這一場猴戲中，以拖待變、以時間換取空間的企圖昭然若揭，十足曝露了台大的左支右絀！

首先，口口聲聲說要「大學自主」，事先卻從未想邀請當事人管中閔「自主（自動主動）」就各界提出之質疑出面說清楚、講明白，寧讓知道答案的管中閔保有「緘默權」，反讓台大「費心費力」去調查挖掘藏匿在管中閔手掌心的答案，這是台大當局的「自主」還是「身不由己」？

其次，台大人事室代表在會議上指出，根據廈門大學的回函，該校從未正式聘任管中閔擔任正式或兼職職務，管中閔在廈門大學期間也沒授課、沒支酬或擔任論文指導教授，因此沒有違反兼職規範。台大人事室代表洋洋灑灑講了一大堆，想證明什麼？能證明什麼？廈大說了算，把大家當白痴嗎？廈大是共犯結構的上層結構，台大人事室把其供詞當如獲至寶，要自欺欺人嗎？

在上下交爭騙的中國，把不存在的說成存在、把存在的說成不存在是習以為常的，這樣的中國人事現況，台大人事室渾然不覺嗎？子虛烏有的「九二共識」都可以說得活靈活現、煞有介事，廈大把網頁上博士班招生廣告的授課教授管中閔、碩博士班指導教授管中閔的名字都說成是純掛名、純義務，台大人事室打算照單全收嗎？想問台大人事室的是：貴室的判斷，廈大網頁上有關管中閔的部分是在偽造文書，還是廈大給台大的回函是在作偽證？

管中閔的英文版履歷表自稱從2005年4月起就在廈門大學兼職、2006年10月在華中科技大學兼職、2007年6月在西安交通大學兼職，是確有其事還是在偽造文書？

第三，一個大學教授有政治意識、有政黨偏好絕對不是問題（沒有政治意識的政治白痴才駭人聽聞）！怕的是，有了政治意識與政黨偏好後，變成只容得下紅色、藍色或綠色的「色盲」，再由「色盲」變成不以客觀事實而以顏色論斷是非對錯的「理盲」。外界質疑管中閔的問題，那一個不是單純「有、沒有」的問題，扯什麼藍、綠，扯什麼「大學自主」，扯什麼「政治恐攻（管中閔語）」，不是在轉移焦點又是什麼？

坦白講，在大學校長官派的年代，人選除了思想要純正、政治更要正確，有誰相信政治歸政治、教育歸教育的鬼話？大學校長改遴選制後，教育真歸教育了嗎？看看有心人士在校長遴選中赤裸裸的政治操作與吃相之難看，一群試圖佔校為王的學霸，還把「大學自主」詮釋成「大學要／愛怎麼樣就可以怎麼樣」，這樣的大學，是不是正走向死亡之路？

（ 作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）