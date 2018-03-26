〈財經主筆室〉美中貿易、台菲衝突   台股慎防國際變數

美國總統川普宣布對中國開徵懲罰性關稅後，各國經濟專家嚴密關切中美貿易大戰是否會殃及全球景氣成長，台灣與美國、大陸間貿易往來密切，絕對是最大受害者，台股未來難脫衝擊；惟短期台股的國際變數恐不只有中美貿易這而已。台菲間因菲方擬在雅米島興建海軍基地，是否引發台菲間衝突等問題後續對台股短期是否會造成重大波動，股市投資人得嚴加注意及關切。



從產業面來看，中美貿易戰一旦開打，市場點名美國蘋果、波音、英特爾、高通、德州儀器及美光等大公司絕對遭受巨大損失，而美國的飛機、汽車、積體電路等出口到中國相關關鍵領域產業，都將受到嚴重衝擊，台灣多年來積極發展高科技產業，與美國及中國間密不可分的貿易關係，台灣絕對很難置身事外，只能期盼美國及中國兩方都能冷靜以對，不要將事端繼續擴大。



好在美中雙方都有不願將貿易戰升級的意願，身兼中美全面經濟對話的中方國務院副總理劉鶴，已和美國財政部長Steven Mnuchin通上電話，這是美國總統川普在簽署備忘錄以來，兩國之間高層首度對話，雙方都希望保持理性、顧全大局，雙方也都同意保持溝通，透露出這全球的兩大經濟體，都不願意將這戰事繼續升級，台灣只能期盼聽到好消息的到來。



另外不容小覷的是菲國軍方宣布下月起將在距台灣蘭嶼南方98公里雅米島興建海軍基地，以打擊盜魚問題，似乎就是衝著台灣而來？該區附近海域是重釣漁區，菲國若在該地設軍事基地，絕對威脅東部海域作業漁船，甚至台灣所有在東南部海域作業船隻都會受影響；菲方若執意建海軍基地，與我方的衝突會否持續升高、甚至發生兩國間的貿易戰？對台菲間逐漸升溫的兩國貿易明顯不利，台灣不少產業似乎也會受到波及。



台灣與菲律賓2017年貿易金額119.71億美元，年成長一成，我係菲國第8大貿易夥伴國，菲國係我第10大貿易夥伴國與第9大出口市場，2017年出口至菲國95.93億美元，亦成長10.7%，其它柴油、積體電路、處理器、柴油、印刷電路、電腦零件、噴射機燃油、精鍊銅條、汽油及冷軋鋼是我對菲十大出口產品。



美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》，鼓勵美台各層級官員互訪，這雖是台美關係重大突破，但中國一定會有反彈，而美國在台協會台北內湖新址預訂6月12日揭幕，就可能成為美中雙方的一場角力戰， 美方對新址剪綵典禮的準備工作，表示目前仍在規劃中，中國十分關心參與層級，名單發布時台灣是否會成為美中貿易戰延伸的角力場所？彼此間任何不滿可能發生的報復動作，台灣絕對都是受害的一方，對台股潛在影響，不得不防！