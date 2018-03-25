新住民總統級餐點 滿足印尼貴賓的胃

曾以印尼美食讓臺灣前後兩任總統(蔡英文總統、馬英九總統)品嚐後難忘的新住民楊曼雲，今（25）日參加在臺北世貿中心所舉辦的「臺北印尼精讚週INDONESIAN WEEK 2018」展覽會，所帶來的印尼薑黃飯、巴東牛肉、雞絲糯米捲、麝香貓咖啡、椰汁珍珠水等，讓遠從印尼來臺參展的貴賓及官員豎起大拇指稱讚，直說好幸福！

「臺北印尼精讚週INDONESIAN WEEK 2018」是印尼政府首次在臺灣舉辦最大型的展覽，內容包括文化表演、商貿論壇、工作坊及臘染（Batik）時尚表演，還有超過200個商家提供印尼特色商品，展覽時間自3月22日至25日，印尼駐臺代表羅伯特說，這次由印尼貿易部全國出口推廣局局長艾琳達（Arlinda）率團來臺，帶來銀飾、皮件、服裝、咖啡、薑黃、茶飲等琳瑯滿目在地土特產及美食，就是要推介印尼文化給臺灣朋友欣賞，體驗印尼之美。

前來參展設攤的楊曼雲是印尼華僑，1954年出生於印尼，20歲舉家遷回臺灣，34歲與在臺北市捷運局任職的先生結婚，育有一兒一女，39歲時，因興起創業念頭而開設磐石坊餐廳，至今已經25年頭，只要是印尼來臺訪問的官員都會到此用餐。曾到過餐廳用餐的臺灣名人則有前副總統李元簇，前衛生署署長葉金川，前北市副市長歐晉德，前國防部副部長楊念組，宋楚瑜夫人陳萬水及臺灣眾多影視明星，道道用心製作的精緻手工印尼美食，深獲饕家好評。

笑容溫柔典雅、十分有氣質的楊曼雲說，其實會開印尼餐廳是為了完成媽媽的遺願，這次印尼商展選在世貿這麼大的場地，讓家鄉印尼的朋友看看臺灣生活非常棒，友善新移民且對異國文化也很重視，懂得欣賞美食與服飾，讓她覺得很開心。

在臘染（Batik）時尚表演中，移民署臺北市服務站主任黃齡玉也受邀穿著當地改良式時裝上台展示，她說這次體驗顛覆她的想法，沒想到印尼新銳設計師ARIESANTHI設計出的衣服，融合傳統及現代，穿在身上竟沒有違和感，所以，只要大家願意嘗試，其實多元文化不只是口號，而是一種生活態度！