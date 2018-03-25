是文化、健行成功連霸？還是國體、北市大重返冠軍呢？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北小巨蛋採訪報導) 連續兩天在台北小巨蛋進行的是一年一度UBA大專籃球聯賽。而在今日兩組衛冕軍—健行科大以及文化大學即將在小巨蛋力拼連霸。

今天在替台北小巨蛋即將再次上演文化大學對上北市大學的戲碼。衛冕軍文化大學將在今日挑戰UBA大專籃球聯賽4連霸及隊史第19冠。昨日文化大學一開賽意外陷入1：8落後，不過隨後連下16分反擊。而到了末節文化防守穩定，不讓世新有任何反撲的機會。最終比賽文化大學以80：60再次拿下冠軍賽的門票。

而北市大學與佛光大學一路緊咬，直到末節讀秒階段才甩開佛光大學糾纏，以66：64險勝。球隊中表現較亮眼的是昨日轟出全隊最高18分的李郡歡。

男子組方面，衛冕軍昨日對上高雄師大，靠著簡祐哲與陳冠毅的連線，聯手砍下42分，讓球隊順利以82：62搶下決賽門票，距離衛冕只剩下最後一哩路。

而國體大對上義守一役，雖然主力球員王柏智提前五犯喪失比賽資格，但今日的冠軍戰他將是國體大重返冠軍的關鍵。國體大昨日以75：67力克義守大學，睽違3年重返UBA大專籃球冠軍戰。而國體大隊長陳昱瑞直到下半場才大爆發，在昨日攻下全場最佳24分、7籃板、3抄截。他在賽後受訪時表示：「這是自己在大學生涯的最後兩場比賽了，所以我要好好享受比賽。明天放開來打，然後開開心心走出球場。」