真人故事催淚改編 故宮微電影暖心上映

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）國立故宮博物院推出《故事的宮殿：記憶在手心》暖心微電影，由過去曾幫Google拍攝《齊柏林：高空捕捉台灣之美》紀錄片廣告的鬼才導演盧建彰領軍，並由資深演員王道、劇場女神謝盈萱主演。故宮表示，故事靈感取自於故宮真人故事改編，從一對父女的共同回憶中闡述故宮是個具有故事感的宮殿。期望每個來故宮參觀的遊客，都能夠創造屬於自己獨特的回憶。

《故事的宮殿：記憶在手心》描述女兒（謝盈萱飾）繼承退休父親（王道飾）守護文物的志業，進入故宮擔任研究人員。然而，年邁的父親卻開始受失智症侵擾，逐漸失去了記憶。盧建彰導演透過父女牽手漫步故宮華表大道、雞蛋花下，以及父親的手已不能控制自如但仍奮力夾菜，還有女兒握著父親微顫的手寫下春聯等細膩場景，除勾勒出世代傳承的意象外，也呼應微電影主題曲歌詞：「記憶在手心，緊握就不會忘記」。帶出珍貴的不只是文物，幾十年來故宮珍寶的守護者，以及每一位造訪者與故宮相遇的故事，才是故宮迷人的地方。

故宮表示，故宮近年來積極推廣在地化及年輕化，追求與民眾的新連結，並賦予故宮在地意義，也藉由新型態行銷與年輕世代接軌。文物是記憶的凝結，故宮是故事的宮殿，透過此部由真人故事改編的微電影，故宮期待喚起曾經造訪者的記憶，無論是兒時畢業旅行的青春友情，熱戀時的約會回憶，或者是過年時家人的攜手同遊，讓記憶不遠離，也誠摯地邀請每位在故宮有故事的朋友，一起來故宮找尋逐漸遺忘的珍藏記憶。