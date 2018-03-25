我有一個夢 金恩9歲孫女籲促成無槍世界

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國民權鬥士馬丁．路德．金恩的9歲孫女，今天現身華府一場敦促槍械管制的大型抗議活動，並用她遇刺身亡祖父的名言說「我有一個夢」，說她夢想一個「無槍的世界」。

法新社報導，馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）1963年8月在國家廣場（National Mall）發表「我有一個夢」演說，呼籲終結美國種族歧視問題。金恩1968年遭槍擊身亡，今年4月4日逝世即屆滿50週年。

今天，從容自若的尤蘭達．芮妮．金恩（Yolanda Renee King）驚喜現身國家廣場附近舉行的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）集會，她對群眾說：「我的祖父有個夢想，那就是他的4個子女不會被人們以膚色，而是以品格來評斷。」



美國有線電視新聞網（CNN）報導，她說：「我有個夢想，那就是夠了，適可而止吧，這世界應該是個無槍的世界。」

尤蘭達接著率領民眾呼喊口號，她說：「你們把聽到的話傳出去，傳到全國各個角落，我們將成為了不起的一代。」

在上月佛羅里達州校園槍擊案倖存學生號召下，全美各地今天逾百萬民眾響應「為我們生命遊行」抗議活動，主張加強槍械管制。

佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日情人節當天的校園濫殺慘案，造成14名學生和3名成年教職員喪生。（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）