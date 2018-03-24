紀念323占領 7人赴警署行政院潑漆

（中央社記者劉建邦台北24日電）中正一分局今天說，就讀研究所的高男等7人，為紀念323占領行政院，凌晨到行政院和警政署潑漆，警方獲報後到場，逮捕拍照的高男，其餘6人將調監視器追緝。



台北市政府警察局中正第一分局發布新聞稿表示，凌晨3時40分接獲保六總隊轉報，行政院鐵門遭潑漆及丟擲白色面具，且警政署圍牆也被噴寫「323四週年」、大門遭潑漆，經調查，有7人犯案，動機是為紀念發生在2014年3月23日的占領行政院事件。



警方獲報後派員到場，案發後10分鐘，在中山北路與忠孝西路口，發現一名男子手持相機行跡可疑，上前盤查時，男子朝中山北路地下道奔跑離開，經員警追逐攔查後，帶回調查。



警方說，遭逮高男聲稱還是研究所學生，且坦承是為紀念「323四週年」為由，夥同6人分批到警政署和行政院潑漆。



警方發現，高男負責拍照，其餘6人潑漆，訊後以違反侮辱公署罪及毀損罪把人移送台北地檢署偵辦，後續將調監視器，並依相關事證持續積極偵辦追緝其餘6人。