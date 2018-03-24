戒菸抽30萬元！ 「戒菸就贏比賽」正式開跑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）兩年一次「戒菸就贏比賽」正式開跑了。活動邀請到拒菸大使庾澄慶(哈林)代言拍攝2018「戒菸就贏」活動宣導短片，片中展現勇敢、健康的形象與態度，以「與我同行，戒菸一定行」為號召，呼朋引伴一起說戒就戒，為友善無菸環境盡一份心力。

國民健康署署長王英偉表示，世界衛生組織在的報告中指出因環境空汙罹患肺癌者占全球肺癌人數3-5%；在已開發國家中，90%的男性肺癌和70%的女性肺癌是由吸菸所引起。此外，美國衛生及公共服務部報告指出，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%，暴露於家庭或職場二手菸環境，罹患心臟疾病及肺癌的風險亦會增加。

吸菸是造成肺癌的主因，希望吸菸者能踴躍參加戒菸就贏活動及早戒菸，在戒菸過程如有戒除菸癮之不適症狀，如精神不佳、情緒焦躁時，可善加利用國民健康署提供的二代戒菸服務，不但較能順利遠離菸癮束縛，更有機會抽得首獎。

哈林也分享自己的戒菸經驗，16歲開始吸菸、30幾歲戒菸的哈林說， 1991年趕錄「快樂頌-頂尖拍檔」專輯，天天在錄音室作曲卻也不忘吸菸…沒想到咳嗽、流鼻血、鼻內化膿樣樣來，最後被送進醫院住了快兩個月，苦不堪言。出院後就戒菸，一開始很不舒服、整個人就是不對勁，胃口好就拼命吃零食，體重就也增加不少，戒菸半年後開始控制飲食、規律運動，才成功脫離菸癮並持續直到今天。

「戒菸就贏比賽」是全球公認可以一次協助最多人戒菸的活動，臺灣過去8屆活動吸引近20萬名癮君子體驗戒菸，在五月活動期的一個月戒菸率近7成，參賽一年後維持不吸菸者平均達三成五，所以只要勇敢報名參加比賽，就有機會成功戒菸。

報名條件是請吸菸者與不吸菸的親友，兩人一組，即日起至4月底前，上「國民健康署」及「董氏基金會─華文戒菸網」報名比賽，於5月2日到29日一口菸都不抽，成功戒菸者就有機會抽中30萬元或6萬元等獎金；另對於收容人及職業駕駛參加者亦有機會獲得特別獎項！