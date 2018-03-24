北投亞太飯店 兒童月住房優惠專案

北投亞太飯店歡慶兒童節的到來，特別規劃一系列兒童月的活動，2018/4/1起至4/30止推出超值住房優惠專案，特別針對兒童推出驚喜優惠價，祭出豪華客房(兩中床)一泊二食NT$9,900元起，6-11歲兒童得享免加價服務優惠，每房最多一位兒童使用，另在4/4(三)至4/8(日)兒童連假期間推出『親子益智尋「寶」趣』，闖關成功可獲得「亞太驚喜包」和「指環扣」驚喜好禮，凡住宿就可免費參加。亞太飯店邀您全家一起度過益智逗趣的兒童連假佳節。

北投亞太飯店重視親子市場，打造四月份一整個兒童月，親子遊戲空間結合住宿的優惠行程。2018/4/1起至4/30止推出超值住房優惠專案，豪華客房(兩中床) NT$9,900元起; 亞太套房(兩中床) NT$16,900元起。特別針對兒童推出驚喜優惠價，6-11歲兒童得享免加價服務優惠，每房最多一位兒童使用，第二位兒童需加價。於兒童節連假期間入住北投亞太飯店，親子就可免費參加捕獲「寶可夢」大挑戰，而專門為小朋友設計的寶可夢『親子益智「寶」趣』，闖關遊戲，在兒童連假期間4/4(三)至4/8(日)下午16:00至20:00，邀請爸爸媽媽與小朋友們一起同歡。憑著手中的尋寶卡提示，前往飯店四個指定關卡，闖關成功就可捕獲一隻「寶可夢」，集滿三個寶可夢印章，就可至1F樂活中心免費兌換『亞太驚喜包』以及『指環扣』各一份。

綠漾餐廳小綠菇菇寶可夢喜愛美食，會散發出各種讓人覺得肚子餓的味道。闖關遊戲爸爸媽媽在手寫板寫下家裡最常吃的一種水果，讓小朋友來猜，猜中就可幫小朋友手上的尋寶卡蓋上代表捕獲一隻「寶可夢」的印章。瀞SPA香氛精靈寶可夢出沒在許多精油香氛的地方採集味道，只要碰到香氛精靈的人，就會一整天芳香迷人。闖關遊戲小朋友順利的念誦出手寫板上的「繞口令」，就可幫小朋友手上的尋寶卡蓋上代表捕獲一隻「寶可夢」的印章。池畔Lounge噴火小龍寶可夢，噴火小紅龍喜歡出沒在水池邊，喜歡燈光美氣氛佳的唱歌環境，噴火小紅龍喝了小酒會噴火。闖關遊戲在池畔Lounge設有命運轉盤，讓小朋友來轉，上面有過關、抱抱爸比、幫媽媽按按肩等，只要轉到過關，就可幫小朋友手上的尋寶卡蓋上代表捕獲一隻「寶可夢」的印章。樂活休閒中心大力灰熊寶可夢，大力灰熊因為力氣特別大，所以特別喜歡出沒在需要體力運動的地方，闖關遊戲有三副撲克牌，和現場的關主比抽大小，只要小朋友抽出比大力灰熊數字大的撲克牌，就可以收服大力灰熊，小朋友手上的尋寶卡蓋上代表捕獲一隻「寶可夢」的印章。集滿三個寶可夢印章，就可至1F樂活中心免費兌換『亞太驚喜包』以及『指環扣』各一份。

一樓樂活天地多元感官體驗區，以Fun World的概念打造多元豐富的休閒娛樂世界，最特別的是擁有全國唯一虛擬實境體驗空間，VR虛擬實境及AR擴增實境體驗區，還有極富教育意義的繪動海洋親子區，以及桌檯遊戲競賽區的刺激互動，也提供手作DIY教室多種課程，共享親子歡樂時光。而充滿聲光效果的親子戲水區以及溫水游泳池，飯店特別規劃一系列的水上課程，包括水中適能、水中有氧等新鮮有趣的水上活動，享受嬉戲玩水的樂趣。而在週五和週六的夜晚更有極富情調的池畔Live演唱，享受一個輕鬆自在的音樂週末夜晚。多元化的樂活天地，凡住房皆可使用以上豐富親子設施。