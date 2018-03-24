【快訊】台大今開校務會議討論管中閔案　5提案全遭擱置

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）台大校務會議今天討論管中閔案，根據Yahoo奇摩即時新聞，會中「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」等5項討論案，經投票表決全數擱置，若在今天會議結束前未再提出，就不再討論。

根據《自由》報導，主席郭大維在下午3時08分宣布，校務會議臨時會結束，5個提案全面擱置。

台灣大學校長遴選委員會，1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原訂2月1日上任，後續卻傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文疑案、到中國兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。

《中時》報導則指出，24日台大臨時校務會議，依序總共要討論「建議成立校長遴選爭議委員會調查小組」、以及「檢討校長遴選規章」、「認定校長遴選程序無效」、「要求遴選委員會及相關行政單位報告」、「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」等5案。

由於物理系主任張顏輝建議，把所有跟校長遴選有關的提案全部退回，等到校長當選人宣布上任之後再討論，「選舉已經選完就要接受結果，維護大學民主！」

最後投票結果 (資料來源:《中時》)

▲第一案「成立校長遴選爭議調查小組案」是否擱置，有90票贊成擱置、58票反對擱置。第一案決定擱置。

▲第二案「檢討校長遴選規章」，有97票贊成擱置、40票反對擱置。第二案決定擱置。

▲第三案「認定校長遴選程序無效」，有99票贊成擱置、37票反對擱置、空白3票、廢票1票。第三案決定擱置。

▲第四案「建請遴委會及相關行政單位 就遴選疑義提供資料及報告案」，有97票贊成擱置、37票反對擱置、空白3票、廢票1票。第四案決定擱置。

▲第五案「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」，有90票贊成擱置、41票反對擱置、空白1票、廢票1票。第五案決定擱置。

不過經過議事員指出，提案通過擱置，會期當中也就是24日當天，需有校務會議代表提案，才能再以臨時提案的方式處理。

Yahoo奇摩 報導指出，提議擱置的與會代表認為，不管選舉期間有多少紛擾，中選會一定都會依法立刻公布選舉結果。所以台大校長選舉過程若有問題，也需在公布結果後再依法討論，因此主張不宜在選舉結果公佈前有相關討論。

與會律師現場也提出，104年的成大校長爭議案，當時高雄高等法院認為，經過遴選委員會選出的校長，成大無權置喙。

與會代表指出，台大已經9個月沒有校長，讓校務有很大的延宕，應該要終結這樣的迴旋，讓校長趕快上任。

與會代表也提出，教育部作為主管機關，應該要做出決定，不論是要核可，或是認為有瑕疵要撤銷，可以請教育部處理這件事。

中央社