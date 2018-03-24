【食安週】免費篩檢試劑包 讓雙氧水、皂黃無所遁形

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為了照顧自己和家人的健康，許多民眾會選擇自家開伙，可兼顧衛生、食材品質，還可以做到少油少鹽和無添加物的烹調手法；但是民眾在購買各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品及鹹魚等食材時，除了多看、多聞等方式，再使用北市政府衛生局發放的篩檢試劑包，可驗出產品是否有雙氧水和工業用色素皂黃，以達到真正食的安全。

台北市政府衛生局檢驗科配製的「FS食安試劑：過氧化氫、皂黃雙試劑」將自本(107)年3月26日至4月3日，上午9時到下午5時於上班日在北市12區健康服務中心發放，供市民免費索取，該篩檢試劑包括：過氧化氫與皂黃試劑，每人限領乙份，發完為止。

市售各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品常有過氧化氫(俗稱：雙氧水)非法殘留的問題，另外大黃豆干及鹹魚也曾驗出工業用色素-皂黃。因此，台北市衛生局檢驗科特別配製「FS食安試劑」，包括有上述食品中過氧化氫及皂黃篩檢試劑，民眾可以自行在家篩檢豆製品、熟麵、丸類及火鍋料等食品殘留過氧化氫的情形。

雙氧水、皂黃篩檢試劑檢驗結果顏色參考圖。（北市衛生局提供）

而色澤較鮮黃的豆干及鹹魚，則可用皂黃試劑檢驗是否使用工業色素皂黃。當過氧化氫試劑滴在食品上，呈現黃褐色，則表示陽性反應，如果沒有變色，則表示陰性反應，沒有檢出；皂黃試劑滴在食品上，呈現紫紅色，則表示陽性反應，如果沒有變色，則表示陰性反應，沒有檢出。

過氧化氫俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑。法規規定過氧化氫可使用於麵粉及其製品以外的食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留。食用3％過氧化氫，可能會引發急性腸胃炎症狀，包括噁心、嘔吐、腹漲、腹瀉。而皂黃屬於工業用色素，依規定不得作為食用色素，但部分不肖業者常添加在醃漬鹹魚、豆干上，以便呈現漂亮的黃色，人體吸收後，會損害肝臟細胞，導致肝癌發生。