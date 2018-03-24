親子按摩好處多 降低嬰兒腸絞痛與脹氣機率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）親子按摩好處多多，實證研究指出，父母多幫寶寶按摩可以讓彼此產生『幸福賀爾蒙』，因此弘光科技大學幼兒保育系與IAIM台灣國際嬰幼兒按摩協會，今（24）日舉辦「107年度親子按摩樂」活動，專家現場教家長如何透過替寶寶按摩促進健康，增進親子親密關係。

活動一開始，便先向在場的爸媽介紹親子按摩，以及按摩的好處，接著，由國際嬰幼兒按摩協會認證講師(CIMI)帶領分組示範，教導家長們從寶寶最容易接受的腿部開始進行按摩。家長與寶寶一對一的眼神交流，親密肢體接觸下小寶貝扭動身體咯咯笑，現場洋溢著幸福感。

弘光科大副校長蘇弘毅表示，IAIM(國際嬰幼兒按摩協會)是一個全球性的非營利組織，總會設在瑞典，分會已經遍佈全世界70多國，主要培育0到12歲幼兒照顧與教育的專業人才，創新嬰幼兒的照顧專業及品質，「幼保系與IAIM台灣國際嬰幼兒按摩協會活動，就是希望讓寶寶得到更好的成長機會，讓父母享受更多親職樂趣。」

幼保系主任趙蕙鈴指出，親子按摩可以促進小寶貝的身心發展、降低腸絞痛與脹氣發生次數，也能緩解壓力，以及增加寶寶吸收營養等，但是很多父母忙於工作卻疏忽，因此，藉由這次活動宣傳，也增進親子間的親密關係和依附感情。她建議，按摩前可以讓寶寶聽到雙手摩擦的聲音，知道「等等要按摩了」，然後與寶寶進行眼神接觸，再動手按摩腿部、腹部或背部，專心觀察寶寶表達的訊息。