美中貿易戰剛開打   日本也「參戰」向中韓課徵反傾銷稅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美中貿易戰開打敏感時刻，日本政府一方面爭取盼被排除在美國對鋼鋁製品課徵的高關稅的國家之外，另一方面則宣布，將對中國及南韓部分鋼鐵產品，徵收反傾銷稅。



美國總統川普於美東時間22日，正式簽署301調查報告備忘錄，對中國輸美價值達600億美元（約1.75兆元台幣）產品課徵高關稅，正式啟動美中貿易戰。

美國也宣布針對鋼鋁製品課徵高關稅的限制進口措施，日本等國都是被課徵高關稅的對象。



中央社報導，日本政府表示，將持續努力，希望美國將日本列為豁免高關稅的國家。



但另一方面，日本經濟新聞報導， 日本政府在昨(23)日內閣會議上，決定對中國和南韓産的部分鋼鐵産品徵收反傾銷關稅。徵稅對象為碳鋼焊接接頭，3月31日起開徵，為期5年，稅率為41.8~69.2%。日本政府將於30日正式公佈政令。

《蘋果》報導指，日本對中國鋼鐵產品徵收的反傾銷關稅對象，不包含香港澳門。



報導另引述《時事通信》指，日本3家企業於去年3月，向政府提出「（碳鋼焊接接頭）課稅申請」，當局於是決定對原產於中國和南韓的碳鋼對焊管件產品，進行「傾銷」調查。被調查產品的日本海關稅號為730793，傾銷調查期為2015年10月1日至2016年9月30日。