拆公投盟帳棚 柯文哲：依法行政沒申請就拆

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市政府昨天拆除台灣公投護台灣聯盟促進會在立法院旁帳棚。市長柯文哲今天表示：「這國家不可以繼續這樣沒有秩序。」這次行動不分藍綠，完全按照現行法令，不申請就要拆。



柯文哲上午出席ATCC全國大專院校商業個案大賽。對外界質疑他拆帳篷有政治考量，意圖討好統派，柯文哲受訪時說：「我不需要討好任何人。」



他指出，昨天市府治安會報時，他問到立院外帳棚已經在那裡多久了。相關單位可能因為治安會報上一直被罵，「被K到最後，跑出去就把它拆了」。



柯文哲說，無論是否會引起深綠人士不滿，他已經告訴相關局處，對陳抗等活動要開始依法行政，「我覺得不可以放任這樣，也不申請然後這樣占領馬路，我也不同意」。



他表示，法律是讓人民遵守，不是參考用的。「如果我們怕獨派生氣，怕統派生氣，那什麼事都不要做了。這國家不可以這樣，完全沒有秩序。」



柯文哲說，他已上任3年多，因此不會歸咎前任市府沒有處理好這個問題。雖然台北市事情很多，北市警察局與新工處最近已針對陳抗議題討論標準作業程序，「不可以這樣沒有規則，然後就無政府狀態，這個我不同意」。