板橋今日氣溫竟比陽明山還低？吳德榮：罕見現象

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（24）日天氣穩定，白天溫暖舒適，是個適合出遊、掃墓的好日子，但提醒民眾日夜溫差大、早晚仍需加件外套。雖然天氣回暖了，但不知道民眾看氣象時，有注意到今日清晨時板橋氣溫竟比陽明山來的低？！是監測站數據問題？或是屬於常見的大自然現象？快來看看氣象專家吳德榮如何解釋此現象。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今晨5點20分板橋的的氣溫12.1度，低於同時陽明山的12.6度，這在氣象上被稱為「逆溫現象」。逆溫現象並不罕見，但發展至陽明山的氣溫比平地高，就不是那麼常見了。至於為何稱之「逆溫現象」？因為正常狀態，氣溫視大氣所含水氣量，每上升1百公尺高度約下降0.6度至1.0度；而氣溫隨高度不降反升的現象，是與正常狀態相反的。

至於未來幾日的天氣狀況，吳德榮表示，今、明(24、25日)兩天，天氣穩定。今日西半部白天晴朗舒適，高溫約在27至28度，夜間仍偏涼微冷，花、東雲量稍多。明日中層雲稍增，西半部為多雲時晴、溫暖舒適，高溫仍在27至28度，清晨低溫約在14至16度，日夜溫差大；東半部雲量稍多。

下週一(26日)天氣有小變化，各地中層雲增多，中部以北山區有一些零星飄小雨的機率，氣溫變化不大。下週二至週四(27至29日)恢復晴朗穩定，溫暖舒適、白天有點熱，西半部最高溫將升至30度左右；東半部雲量多，有局部短暫雨的機率。

另外，根據中央氣象局監測發現，目前關島附近有一低氣壓發展，最快將在今天發展為熱帶性低氣壓，25、26日可能發展為今年第三號颱風鯉魚。