首飾穿搭就在這！一起來窺探女性職人的小空間吧

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 你聽過服飾穿搭教學，那你知道一套好看的衣服需要搭配一件好看的首飾嗎？

台灣珠寶設計師品牌Olivia Yao Jewellery(簡稱OYJ) 以「MY SPACE: 八位女性職人的房間」為這次特展的主題，每週將邀請來自不同領域的女性創業者以及創作者來到華山的玻璃貨櫃屋來打造自己理想中的房間。這幾位女性也會透過Olivia Yao Jewellery旗下不同珠寶系列的故事來襯托出自己的設計風格以及個性。

Olivia Yao Jewellery在本週請到台灣著名油畫藝術家黃品玲。她的創作以風景描繪為主，在今年初與台北日動畫廊展出她在2015年的作品集—像是說再見。這個作品集呈現一片遼闊卻荒寂的風景，色調冰冷，分不清是陸地、山石或湖泊的色塊，散落且迤邐至遠方的盡頭。而這些風景都來自她曾經造訪的地方或是曾經看過的影像。她再從中藉由顏料與筆刷堆疊的線條與紋理，畫出一個個承載她想像的地景。黃品玲在今日受訪時表示：「我與OYJ有一種說不上來的默契。我什麼都不用說，他們就知道我想要的跟喜歡的究竟是什麼。」她也提及，珠寶其實也可以與藝術有對話。

設計師姚樹君也在受訪時提到：「選對的首飾，就能展現出一個人的態度以及自信。」因此在這次特展中也設置的風格測驗區，觀眾可以透過直覺的測驗在貨櫃屋中找到與自己最契合的輕珠寶飾品。姚樹君也希望透過這次特展，能夠讓更多人感受到自己設計的首飾所展現出來的魅力。