美中貿易戰開打　林伯豐估台灣4產業受影響

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美中大打關稅貿易戰，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣產業透過中國加工，再外銷美國占比高達3成，預估電子消費、紡織、機械加工及零組件業都會受到影響。



美國總統川普，於美東時間22 日中午(台灣時間23 日凌晨12:30 )於白宮針對中國「經濟侵略」(economic aggression) 簽署總統備忘錄，對中國進口產品課徵高關稅與投資限制。中國也在不到12小時後提出報復清單，美中貿易戰就此開打。

中央社報導，為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部正研擬加徵部分美國進口產品關稅，涉及美對中約30億美元出口。其中，水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。



中央社

報導引述工商協進會理事長林伯豐(上圖)，今(23)日接受媒體訪問表示，台灣產業經過中國加工，外銷到美國高達30%；如果想要避開影響，就是台商到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國。

但他指出，這樣對台灣的全球布局，都會產生影響，台灣整體經濟可能更為嚴峻。



林伯豐預估，台灣的電子消費產業、紡織業、機械加工及零組件可能都會受到影響，現在中美貿易還沒正式實施，各企業不只是考慮到美國，也可能到其他可以繼續生產的地方，尋找可能的商機。

中央社引述林伯豐呼籲，中國對台提出31項措施，台灣也應該提出產業、環評及勞工政策等因應平衡方案，讓企業有感，落實規劃的方案。



至於美中貿易戰，台經院有學者提出，最糟糕狀況可能讓今年經濟成長率負成長。林伯豐表示「不這麼想，也不敢這樣想」。希望把企業、高端人才留在台灣，一起奮鬥努力。

圖為北京超市內陳列的美國進口洋酒。美聯社