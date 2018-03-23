臺灣企銀信保績優生  獲信保基金三大獎肯定

臺灣企銀再度榮獲經濟部所舉辦之「 2018中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎 典禮」-「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「 中小企業融資服務平台查詢績優獎」等三大獎項， 辦理中小企業融資備受各界肯定。

經濟部為表揚積極善用信用保證機制推展中小企業融資之金融機構， 每年皆盛大舉辦頒獎典禮，而其獎項亦受到金融從業人員高度重視， 被視為協助中小企業取得融資服務領域之榮譽指標；本(3) 月23日假集思交通部國際會議中心舉行， 出席頒獎者除經濟部主任秘書陳怡鈴、中小企業處副處長蘇文玲、 財團法人中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩外， 特別邀請金融監督管理委員會副主委鄭貞茂共同授獎。

本屆典禮參與盛會的金融機構多達19家44個獎項， 而臺灣企銀已是每年得獎之常客，再次榮獲三大獎項， 領獎人員包括績優總行與績優授信經理人， 深入分析該行能夠連年獲獎，主要係經營目標及策略上， 一直重視中小企業發展，鼓勵青年創業，協助企業創新， 長期深耕中小企業金融服務， 積極力促企業取得融資與健全經營管理， 而這樣的理念與信保基金設立精神一致， 讓該行自始就成為信保基金之最佳合作夥伴， 共同服務國內廣大的中小企業。

臺灣企銀從信保業務於63年開辦以來，送保金額一直名列前茅。 該行表示，此次獲獎對戮力於服務中小企業的全體同仁們， 將是最實質的鼓勵與肯定， 更代表臺灣企銀在中小企業金融舞台持續發光發熱的表現， 亦激勵著臺灣企銀繼續追求與中小企業相挺共榮之價值。

臺灣企銀是目前國內唯一中小企業的專業銀行， 秉持扶持中小企業發展的使命，對提供中小企業融資與輔導， 向來不遺餘力，除透過全省125家營業據點， 提供中小企業多元與完整的服務外，並結合中小企業聯合輔導中心、 青年創業總會、管理科學學會等機構，舉辦各項融資輔導活動， 強化解決中小企業融資問題， 進行財務管理與會計稅務等診斷與輔導， 以實際行動關懷在地中小企業，充分展現中小企業專業銀行的本色。