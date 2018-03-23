台南大億麗緻酒店【2018春季成大國際旅展】  

2018年3月23日至3月26日成大旅展於「成大光復校區-中正堂」盛大舉辦!台南大億麗緻酒店自即日起至3月27日開放「官網線上訂購」服務，提供民眾豐富多元的選擇，平日住宿券最優折扣約37折，入住雅緻雙人房只要NT$3899。為讓民眾品嚐風味佳餚，匯集各國珍饈的「共同市場歐亞自助餐廳」推出超值餐券NT$388起，讓您用平實價格享用高檔美味。​

此次優質住宿含豐富自助式早餐，約37折入住「平日雅緻雙人房」原價10450元特價3899元，贈200元消費抵用券、約4折「平日豪華家庭房」原價15400元特價6099元，贈400元消費抵用券。餐飲券更是多元豐富尚軒中餐廳「平假日片皮鴨三吃券」約82折每張原價2200元特價1800元及約82折「平日港點套券」4張一套，原價2680元特價2200元；共同市場歐亞自助餐廳推出約64折「平日早餐券」10張原價6050元特價3880元、約83折「平日午餐券」6張原價4950元特價4128元、約81折「假日午晚餐券」6張原價6270元特價5100元；風尚庭園咖啡廳推出約81折「平假日英式下午茶券」6張原價2580元特價2100元、約58折「平假日飲料券」10張原價1980元特價1150；亞洲食錦鐵板燒餐廳推出約81折「平假日午晚餐四季珍饌套餐券」6張原價11088元特價8940元；竹川日本料理餐廳推出約83折「平日商業午餐券」6張原價3630元特價3000元。

以上單筆消費滿額禮滿1萬贈「風尚咖啡廳英式下午茶券」2張(價值836元)，滿3萬贈「共同市場歐亞自助餐券」2張(價值2,090元)，滿5萬贈「雅緻雙人房平日券1張」(價值10,450元)。訂購洽詢(06)2135555，更多詳情參閱酒店官網www.tayihlandis.com.tw。