水晶泥含硼砂　可能導致兒童中毒

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）​水晶泥因價格低廉外形美觀，相當受兩岸三地的小朋友歡迎。由於台灣多個知名網站，也販賣水晶泥相關產品，家長們最好多注意商品有無完整標示，以及小朋友玩耍後是否產生不良反應。

中國媒體近日報導，有家長發現，這種產品中含有毒性物質硼砂。近日廣東省也傳出多起兒童硼砂中毒事件，引發關注。

圖為中國淘寶網的類似產品

報導指出，許多水晶泥成品，在配料中顯示沒有硼砂。中國農業大學「食品科學與營養工程學院」朱毅教授稱，硼砂被人體攝取後，可與胃酸作用產生硼酸， 可能會導致急性中毒，通常表現為嘔吐、腹瀉、皮膚紅斑等。

此外進入人體的硼砂吸收快，排泄慢。絕大部分硼砂從尿液中排出， 經汗液、乳汁也可排出少量硼砂。 通常一天內能從尿液中排出攝入量的50%， 全部排盡需要一周左右，甚至更長。

朱毅表示，硼砂對人體更主要的危害，是在人體內有積存性， 長期接觸攝取會在體內慢慢蓄積，干擾消化道酶的作用， 引起食欲減退、消化不良、抑制各種營養素的吸收，促進脂肪分解， 導致體重下降。

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​需要注意的是，兒童在玩耍含有硼砂的水晶泥時，如果皮膚有破損， 或者期間用手碰到口腔，硼砂就會被人體吸收。此外， 有些兒童玩這種玩具，還可能導致皮膚過敏、產生灼燒感等症狀。

中國新京報記者報導指出，他在一家文具店購買一款名為「史萊姆DIY手工自製」的水晶泥產品。該產品的材料包中，包含「專用膠A」，一瓶是「專用膠B」。

店家告訴記者，「專用膠B就是硼砂水。」記者仔細觀察，該產品底部有白色塊狀物沉澱。一名店家表示，「應該是廠家調配時放太多硼砂，沒完全溶解導致的沉澱。」

廣東東莞厚街鎮政府，近日已派執法人員，到全鎮小學、幼稚園周邊的文具店開展清查行動，要求凡是有售賣「史萊姆水晶泥」的商店都要立刻下架，不准售賣。

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