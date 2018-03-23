富邦金控2017年每股盈餘持續領先同業　連續9年金控業每股獲利第一

富邦金融控股公司(2881)今(23)日舉行法說會，公佈2017年全年營運狀況以及說明2018年的經營策略。2017年富邦金控稅後淨利為541.2億元，每股盈餘(EPS) 5.19元，每股盈餘持續領先金控同業，連續9年榮登台灣金控業每股盈餘第一！
富邦金控總資產持續穩健成長，至2017年12月底，富邦金控總資產邁向7兆元大關，達6兆9,195億元，較2016年成長8.9%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。資產報酬率(ROA)為0.81%，股東權益報酬率(ROE)達11.83%，維持穩健水準。2017年富邦金控董事會通過發行400億元特別股，富邦人壽董事會也決議發行200億元之次順位債券，雙雙強化資本結構。2017年，富邦金控資本適足率(CAR)達129.5%，富邦人壽資本適足率(RBC)達317.7%，皆遠高於法定標準。
富邦金控董事長蔡明興表示，除了經營績效表現優異，富邦金控致力於打造兩岸三地最完整的金融平台。2017年11月，富邦金控董事會通過受讓富邦銀行(香港)所持有之廈門銀行普通股，在本案完成後，富邦金控將直接持有廈門銀行股權，以增加投資彈性、強化資本運用效益，並維持廈門銀行在金控大陸佈局之策略地位，持續參與廈門銀行之成長契機。在亞洲區域佈局方面，2015年底富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，「打亞洲盃」再下一城！看好韓國退休金市場的成長潛力，2017年12月富邦人壽通過參與韓國現代人壽增資案，強強聯手持續深耕韓國保險市場。
展望未來，富邦金控深耕台灣市場的同時，將以參股及設立子行雙線並進，佈局大陸市場，透過廈門銀行及富邦華一銀行，持續為大陸本地客戶及台商提供創新服務及商品。也將持續尋找各項合作機會，朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。
富邦金控副董事長蔡明忠表示，富邦金控落實永續經營(ESG)的努力，獲得多家國際機構評比高度肯定！2017年富邦金控首度入選道瓊「世界指數(DJSI World)」成分股，並連續兩年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，為「多元金融服務與資本市場」類別中唯一且首家入選的台灣金控業者，並名列全球第四；此外，首度入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級。
富邦人壽業務及投資雙雙穩健成長 RYP及FYPE均名列市場第二
2017年富邦金控旗下主要子公司表現亮眼，「獲利雙引擎」富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達91%。富邦人壽在業務及投資雙雙穩健成長，2017年稅後淨利324.9億元，年成長13.2%。總保費(TP)收入較2016年成長4%，達5,154億元，創下歷史新高，其中，續年度保費(RYP)達3,410億元，較2016年成長18%，亦創下歷史新高、初年度等價保費(FYPE)達561億元，RYP及FYPE均名列市場第二。
富邦人壽2017年整體投資表現穩健，總投資資產規模亦穩定成長，2017年底達3兆3,863億元，較2016年穩定成長8.6%。總投資收入為1,256億元，經常性收益為投資收益主要來源，且逐年成長，受惠於景氣回溫，股市投資收益占比上升，2017年經常性投資收益達1,149億元，較2016年成長8.3%。2017年富邦人壽整體投資收益率為3.93%，負債成本持續改善，維持正利差，經常性投資收益率(3.01%)亦優於損益兩平點(2.86%)。為因應市場變化，富邦人壽將持續調整資產配置，以追求良好的投資績效。
蔡明興表示，2018年富邦人壽業務發展聚焦三大重點，第一、擴大通路覆蓋：持續多元通路策略，擴大自有通路組織人力，均衡全台通路發展；掌握網路投保商機。第二、掌握族群商機：針對各族群發展區隔商品，強化推動保障型、退休養老商品；發展實物給付、外溢保單等新型態商品。第三、維持穩健投資績效：動態調整資產配置，掌握市場機會進行布局；投資資產穩定成長；維持正利差優勢。
台北富邦銀行利息淨收益穩定成長 資產品質維持優異水準
台北富邦銀行2017年稅後淨利167.8億元，年成長16%。淨收益年成長4.8%，利息淨收益佔比由去年同期44.2%提升至45.6%，且持續穩定成長，其中聯貸手續費年成長8.3%，市佔率在民營銀行排名第一；信用卡每卡(有效卡)月平均簽帳金額在前六大發卡銀行中持續排行第一。此外，放款年成長7.9%，主要來自企業放款、房貸業務，其中房貸業務較2016年成長11.8%，晉升為市佔第5大房貸銀行，在民營銀行排名第二。
在企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動回升，年成長18.3%，中小企業授信穩定增加，年成長7.8%。台北富邦銀行資產品質維持優異水準，2017年底逾放比為0.17%，優於市場平均(0.28%)，備抵呆帳覆蓋率達764.46%，亦優於市場平均(492.92%)，資本適足率(BIS)為13.9%，資本強健。
蔡明忠表示，2018年台北富邦銀行業務發展重點有三，第一、持續提升淨利差：增加外幣資產，強化海外分行成長潛力；擴大中小企業客群，滲透法金及個金通路覆蓋層面；運用客群數據分析及線上申貸，拓展個人信貸業務。第二、擴大通路價值：持續分行佈點優化與改造，開拓中南部潛力市場；善用人工智慧技術，提供財管服務新體驗。第三、發展支付金融：提升收付便利性，增進客戶黏稠度，深耕既有客戶及開發年輕客群；全面提升信用卡服務、產品權益與通路經營。
富邦產險連續36年穩居市場龍頭 富邦證券經紀業務市佔率顯著提升
富邦產險2017年直接簽單保費362億元再創新高，保費年成長9.2%，優於市場7.4%，各險種成長率均優於市場表現，市佔率更首度突破23%，以23.2%連續36年穩居產險市場龍頭，2017年稅後淨利為36.3億元，年成長16.4%。2017年自留綜合率為90.1%優於去年同期的92.3%。展望2018年，業務發展重點包括個人險成長率持續維持市場領先地位；延伸家庭戶概念、推動綜合型商品；擴大網路投保規模；結合數據分析，發展創新型態產品及服務。
富邦證券2017年稅後淨利為28.2億元，年成長87.3%。各項業務持續維持市場領先地位，經紀單點市佔率排名市場第一、SPO承銷金額市佔率居市場第二、經紀業務市佔率自2016年的5.21%大幅成長至6.21%，穩居市場前三名。此外，也持續拓展理財和其它多元商品，其中ETF資產規模大幅成長，達736億元，市場排名第二。展望2018年，業務發展重點包括經紀及理財並重，延伸業務商機；優化據點提升經營績效；透過金融科技的結合運用，提升電子交易佔比；開拓理財機器人商機；投信ETF業務將擴增規模及產品線，建構全方位資產管理優質平台。
富邦銀行(香港)強化資本實力 富邦華一銀行持續深耕大陸市場
在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)資產品質良好，2017年逾放比0.39%，呆帳覆蓋率達100%。企業貸款大幅成長帶動放款餘額上升10%，達港幣478.72億元。2017年成功發行1.93億美元之無到期次級證券，強化資本實力以利未來發展。2018年，業務發展規劃包括開發優質中小企業客戶，掌握貿易融資業務商機；持續強化房貸客戶基礎；加強零售及財管業務跨售，配合市場需求發展基金及保險業務；擴大企業手續費收入；拓展網路及電子平台，優化服務通路。
富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台。目前富邦華一銀行已擁有25個營業據點(包括獲批籌之西安分行)，在珠三角、長三角、環渤海及中西部地區均設有分支行，為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。2018年，業務發展規劃包括持續開發中小企業客戶；結合集團資源服務兩岸台商客戶，整合台商客戶金流，擴大台商客戶基礎；擴大聯貸業務；與互聯網金融平台合作，拓展線上零售業務；透過法金薪轉戶拓展零售客群；聚焦上海地區，發展財管理財商機；規劃將再開設2至3家分行。
富邦金控及各子公司2017年重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
|
項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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台北富邦銀行
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16,778
|
0.67%
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9.46%
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2,671,668
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富邦銀行(香港)-註
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2,270
|
0.60%
|
4.81%
|
376,317
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富邦華一銀行-註
|
993
|
0.32%
|
4.12%
|
328,455
|
富邦人壽
|
32,488
|
0.93%
|
13.36%
|
3,662,772
|
富邦產險
|
3,631
|
3.40%
|
11.95%
|
97,667
|
富邦證券
|
2,817
|
2.48%
|
8.49%
|
125,210
|
富邦金控
|
54,122
|
0.81%
|
11.83%
|
6,919,454
註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。