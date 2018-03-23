富邦金控2017年每股盈餘持續領先同業　連續9年金控業每股獲利第一

富邦金融控股公司(2881)今(23)日舉行法說會，公佈20 17年全年營運狀況以及說明2018年的經營策略。2017年富 邦金控稅後淨利為541.2億元，每股盈餘(EPS) 5.19元，每股盈餘持續領先金控同業，連續9年榮登台灣金控業 每股盈餘第一！

富邦金控總資產持續穩健成長，至2017年12月底， 富邦金控總資產邁向7兆元大關，達6兆9,195億元，較201 6年成長8.9%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。 資產報酬率(ROA)為0.81%，股東權益報酬率(ROE)達 11.83%，維持穩健水準。2017年富邦金控董事會通過發行 400億元特別股，富邦人壽董事會也決議發行200億元之次順位 債券，雙雙強化資本結構。2017年，富邦金控資本適足率( CAR)達129.5%，富邦人壽資本適足率(RBC)達317 .7%，皆遠高於法定標準。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了經營績效表現優異， 富邦金控致力於打造兩岸三地最完整的金融平台。2017年11月 ，富邦金控董事會通過受讓富邦銀行(香港)所持有之廈門銀行普通 股，在本案完成後，富邦金控將直接持有廈門銀行股權， 以增加投資彈性、強化資本運用效益， 並維持廈門銀行在金控大陸佈局之策略地位， 持續參與廈門銀行之成長契機。在亞洲區域佈局方面，2015年底 富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，「打亞洲盃」再下一城！ 看好韓國退休金市場的成長潛力，2017年12月富邦人壽通過參 與韓國現代人壽增資案，強強聯手持續深耕韓國保險市場。

展望未來，富邦金控深耕台灣市場的同時， 將以參股及設立子行雙線並進，佈局大陸市場， 透過廈門銀行及富邦華一銀行， 持續為大陸本地客戶及台商提供創新服務及商品。 也將持續尋找各項合作機會，朝向成為「亞洲一流金融機構」 的願景穩步邁進。

富邦金控副董事長蔡明忠表示，富邦金控落實永續經營(ESG)的 努力，獲得多家國際機構評比高度肯定！2017年富邦金控首度入 選道瓊「世界指數(DJSI World)」成分股，並連續兩年入選「道瓊永續新興市場指數」 成分股，為「多元金融服務與資本市場」 類別中唯一且首家入選的台灣金控業者，並名列全球第四；此外， 首度入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級。

富邦人壽業務及投資雙雙穩健成長 RYP及FYPE均名列市場第二

2017年富邦金控旗下主要子公司表現亮眼，「獲利雙引擎」 富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達91%。 富邦人壽在業務及投資雙雙穩健成長，2017年稅後淨利324. 9億元，年成長13.2%。總保費(TP)收入較2016年成長 4%，達5,154億元，創下歷史新高，其中，續年度保費( RYP)達3,410億元，較2016年成長18%， 亦創下歷史新高、初年度等價保費(FYPE)達561億元，RY P及FYPE均名列市場第二。

富邦人壽2017年整體投資表現穩健， 總投資資產規模亦穩定成長，2017年底達3兆3,863億元， 較2016年穩定成長8.6%。總投資收入為1,256億元， 經常性收益為投資收益主要來源，且逐年成長，受惠於景氣回溫， 股市投資收益占比上升，2017年經常性投資收益達1,149億 元，較2016年成長8.3%。2017年富邦人壽整體投資收益 率為3.93%，負債成本持續改善，維持正利差， 經常性投資收益率(3.01%)亦優於損益兩平點(2.86%) 。為因應市場變化，富邦人壽將持續調整資產配置， 以追求良好的投資績效。

蔡明興表示，2018年富邦人壽業務發展聚焦三大重點，第一、 擴大通路覆蓋：持續多元通路策略，擴大自有通路組織人力， 均衡全台通路發展；掌握網路投保商機。第二、掌握族群商機： 針對各族群發展區隔商品，強化推動保障型、退休養老商品； 發展實物給付、外溢保單等新型態商品。第三、維持穩健投資績效： 動態調整資產配置，掌握市場機會進行布局；投資資產穩定成長； 維持正利差優勢。

台北富邦銀行利息淨收益穩定成長 資產品質維持優異水準

台北富邦銀行2017年稅後淨利167.8億元，年成長16%。 淨收益年成長4.8%，利息淨收益佔比由去年同期44.2%提升 至45.6%，且持續穩定成長，其中聯貸手續費年成長8.3%， 市佔率在民營銀行排名第一；信用卡每卡(有效卡)月平均簽帳金額 在前六大發卡銀行中持續排行第一。此外，放款年成長7.9%， 主要來自企業放款、房貸業務，其中房貸業務較2016年成長11 .8%，晉升為市佔第5大房貸銀行，在民營銀行排名第二。

在企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動回升，年成長18.3% ，中小企業授信穩定增加，年成長7.8%。台北富邦銀行資產品質 維持優異水準，2017年底逾放比為0.17%，優於市場平均( 0.28%)，備抵呆帳覆蓋率達764.46%，亦優於市場平均 (492.92%)，資本適足率(BIS)為13.9%，資本強 健。

蔡明忠表示，2018年台北富邦銀行業務發展重點有三，第一、 持續提升淨利差：增加外幣資產，強化海外分行成長潛力； 擴大中小企業客群，滲透法金及個金通路覆蓋層面； 運用客群數據分析及線上申貸，拓展個人信貸業務。第二、 擴大通路價值：持續分行佈點優化與改造，開拓中南部潛力市場； 善用人工智慧技術，提供財管服務新體驗。第三、發展支付金融： 提升收付便利性，增進客戶黏稠度，深耕既有客戶及開發年輕客群； 全面提升信用卡服務、產品權益與通路經營。

富邦產險連續36年穩居市場龍頭 富邦證券經紀業務市佔率顯著提升

富邦產險2017年直接簽單保費362億元再創新高，保費年成長 9.2%，優於市場7.4%，各險種成長率均優於市場表現， 市佔率更首度突破23%，以23.2%連續36年穩居產險市場龍 頭，2017年稅後淨利為36.3億元，年成長16.4%。20 17年自留綜合率為90.1%優於去年同期的92.3%。展望2 018年，業務發展重點包括個人險成長率持續維持市場領先地位； 延伸家庭戶概念、推動綜合型商品；擴大網路投保規模； 結合數據分析，發展創新型態產品及服務。

富邦證券2017年稅後淨利為28.2億元，年成長87.3%。 各項業務持續維持市場領先地位，經紀單點市佔率排名市場第一、S PO承銷金額市佔率居市場第二、經紀業務市佔率自2016年的5 .21%大幅成長至6.21%，穩居市場前三名。此外， 也持續拓展理財和其它多元商品，其中ETF資產規模大幅成長，達 736億元，市場排名第二。展望2018年， 業務發展重點包括經紀及理財並重，延伸業務商機； 優化據點提升經營績效；透過金融科技的結合運用， 提升電子交易佔比；開拓理財機器人商機；投信ETF業務將擴增規 模及產品線，建構全方位資產管理優質平台。

富邦銀行(香港)強化資本實力 富邦華一銀行持續深耕大陸市場

在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)資產品質良好，2017年 逾放比0.39%，呆帳覆蓋率達100%。 企業貸款大幅成長帶動放款餘額上升10%，達港幣478.72億 元。2017年成功發行1.93億美元之無到期次級證券， 強化資本實力以利未來發展。2018年， 業務發展規劃包括開發優質中小企業客戶，掌握貿易融資業務商機； 持續強化房貸客戶基礎；加強零售及財管業務跨售， 配合市場需求發展基金及保險業務；擴大企業手續費收入； 拓展網路及電子平台，優化服務通路。

富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台。 目前富邦華一銀行已擁有25個營業據點(包括獲批籌之西安分行) ，在珠三角、長三角、環渤海及中西部地區均設有分支行， 為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。2 018年，業務發展規劃包括持續開發中小企業客戶； 結合集團資源服務兩岸台商客戶，整合台商客戶金流， 擴大台商客戶基礎；擴大聯貸業務；與互聯網金融平台合作， 拓展線上零售業務；透過法金薪轉戶拓展零售客群；聚焦上海地區， 發展財管理財商機；規劃將再開設2至3家分行。

富邦金控及各子公司2017年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 台北富邦銀行 16,778 0.67% 9.46% 2,671,668 富邦銀行(香港)-註 2,270 0.60% 4.81% 376,317 富邦華一銀行-註 993 0.32% 4.12% 328,455 富邦人壽 32,488 0.93% 13.36% 3,662,772 富邦產險 3,631 3.40% 11.95% 97,667 富邦證券 2,817 2.48% 8.49% 125,210 富邦金控 54,122 0.81% 11.83% 6,919,454

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。