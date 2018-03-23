美研究：太極拳可望緩解纖維肌痛

（台灣英文新聞/黃紫緹 綜合報導）美國最新研究顯示，被視為養生運動的太極拳，可望為纖維肌痛患者（fibromyalgia）帶來福音。

BBC報導，針對226名成年患者所進行的研究顯示，持續24週打太極，比有氧運動更有助對抗纖維肌痛。該研究結果獲《英國醫學期刊》刊登。

纖維肌痛是一種慢性廣泛性疼痛，患者時常感到全身疼痛，卻查不出確切病因。病症包括對疼痛敏感度增加、疲憊、肌肉僵硬、記憶問題及睡眠障礙等。目前醫界多半建議患者多做有氧運動，像是走路、騎自行車、游泳、肌力訓練等活動以改善症狀，但隨著症狀不斷改變，許多患者發現進行此類運動頗為吃力。

研究認為，太極拳著重身心治療、動作緩慢，較有氧運動更有助緩解纖維肌痛症狀，也適合各種年齡層與與不同體能狀況的人。

參與研究的患者中，平均年齡52歲，92%為女性，其中61%為白人，被疾病纏身平均已有9年之久。每週開始打太極後，患者在疼痛程度、體能、疲憊狀況、焦慮症狀等，皆出現顯著改善。

對此正面效果，專家並不意外。英國太極拳協會資深指導師傅March Peters表示，「太極拳是一種低衝擊運動，動作和緩、圓轉，且就物理復健層面來看，太極拳也是一種漸進式的運動，同時能強化心臟功能與核心肌力。」