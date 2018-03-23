美中貿易戰將引爆　蔡英文提四大策略因應

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對美國總統川普（Donald Trump）將對中國多項進口產品課予高達新台幣1.75兆元的關稅，美中貿易戰一觸即發，事必造成全球市場波動，總統蔡英文今（23）日提出四大策略因應，並呼籲各界對台灣的經濟情勢保有信心。

蔡總統今日於總統府接見「亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團，提及近日美中在經貿上的摩擦，蔡總統表示，政府提出相關策略因應，而首先將加大研發及生產的比重，持續強化並建構台灣作為生產以及技術開發為主的貿易基地，增加輸美產品裡台灣製造的成分，使得產品被定義為「台灣產品」。

其次，蔡總統表示要加速台灣的內需投資，落實前瞻基礎計畫，並藉由持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅，以及長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

蔡總統接著指出，台灣需要提高創新能量，因此政府將加速執行5+2產業創新以及各項有助於科技產業發展的計畫。​

最後，蔡總統提及，政府將積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

蔡總統表示，美中貿易戰看來是一觸即發，但政府國安團隊及行政團隊也已充分掌握局勢，未來也將密切注意後續發展，做出必要因應，確保台灣的貿易利益不會被影響。

蔡總統也再度鼓勵在場台商偕同國外企業夥伴回台灣投資，「台灣現在真的很不錯」，蔡總統指出，近兩年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，加上行政院正執行的各個計畫，「請大家對台灣經濟的情勢要有信心。」