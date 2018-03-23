男足27日對新加坡沒有他！ 周定洋確定不披國家隊戰袍

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 今日中華民國足球協會發表聲明表示華裔足球好手周定洋(Timothy Alexander Chow)將不會披上國家隊戰袍，對新加坡之戰周定洋不會進入名單。

中華民國足球協會表示周定洋因私人行程無法完全配合代表隊的集訓行程，因此經英國籍總教練懷特(Gary White)與足協祕書長陳威任討論後，本次對上新加坡之戰不會將周定洋納入選手名單。

以下是中華民國足球協會聲明稿全文：

中華男子足球代表隊在Gary J. White（懷特教練）及教練團帶領下，現正集訓備戰3月27日亞洲盃資格賽最終戰主場對戰新加坡之役，此戰為搶攻國際積分、取得未來排名上升，全隊上下一心，積極備戰。

關於本次周定洋選手徵召事宜，特此說明如下：

一、懷特教練於2月26日即與周定洋選手聯繫，周定洋選手表示可於3月23日向代表隊報到，懷特教練表示將向俱樂部爭取提早釋放球員。

二、本會於3月2日寄發球員邀請函予羅斯郡足球俱樂部，因國際足總之國際比賽日為3月19日至3月27日，請求於3/18起釋放球員回歸代表隊，；羅斯郡足球俱樂部於3月7日回覆同意。邀請函內行程如下：

3月18日：向代表隊報到

3月19日至21日：集訓

3月22日：與航源FC練習賽

3月23日至26日：集訓

3月27日：亞洲盃資格賽最終戰對新加坡

3月28日：任務結束

三、航班安排依律師所提出之要求，於3月14日完成開票，預定於3月20日抵台。

四、懷特教練於3月20日周定洋選手抵台即致電周定洋選手本人，要求於3月20日晚間九點半至球隊飯店報到，獲得周定洋選手本人同意。然而當天晚上周定洋選手並未至球隊飯店報到。直至3月21日，懷特教練數次致電周定洋選手及其代表，希望得知球員去向，亦無獲得回應。

五、經總教練與本會陳威任秘書長討論，本次新加坡之役不會選派周定洋選手進入名單，周定洋選手個人能力無庸置疑，本次或因私人行程無法完全配合中華代表隊之集訓行程，實乃憾事。本會仍期待未來周定洋選手能持續為中華男子足球代表隊效力。

當事人在今日上午對除名一事透過律師做出回應，對於無法在主場代表台灣出賽感到無奈與挫折。他表示：「我不是堅持晚報到、或是不想跟隊友一起提早練習，而是根本沒接到通知一下飛機就要報到。如果國家隊需要，也提前協調好，就算要我19日就飛來報到也十分樂意。」對於代表台灣在主場出賽的他原本十分期待，他的父母也預計今天飛抵台灣來幫他加油打氣但如今卻爆出此次事件，讓他的願望落空。不過他也提及如果足球協會、總教練懷特改變決定，自己是準備好的狀態，隨時都可以披上戰袍。不過如果最後確定無須徵招，他也會盡速回到母隊報到，備戰下週六的賽事。

台灣男足將於臺北市立田徑場迎戰新加坡27日迎戰新加坡。