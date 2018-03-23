台灣爭取美國鋼鋁關稅豁免　賴清德：談判中

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長賴清德今(23）日表示，有關美國祭出懲罰性鋼鋁關稅，台灣方面爭取豁免部分還在談判中，但等政務委員鄧振中回國後，會與台灣鋼鋁業者討論，怎麼因應新局勢。



中央社報導，美國總統川普於3月8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，這項措施將於23日正式生效。加拿大與墨西哥，因為與美國正在重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）得以豁免，美國在安全和貿易上的夥伴，也能進行談判爭取豁免。



報導引述正在華府尋求美國鋼鋁關稅豁免的政務委員鄧振中日前表示，談判仍未結束，但要獲得豁免不太容易。即使台灣在23日關稅措施開徵前仍未被排除，與美方的交涉仍會持續。



國民黨立委羅明才今(23）日中午在立法院施政總質詢時表示，台灣的鋼鋁在這波懲罰性關稅中，沒有豁免權。



賴清德答覆表示，中美貿易大戰對台灣影響難免，不論是總統府的國安會，或行政院相關部會都會妥善因應。



賴清德說，等鄧振中回國會與台灣鋼鋁業者討論，怎麼因應新局勢，但是根據國家發展委員會主任委員陳美伶表示，台灣鋼鋁豁免還在談判中，還要進一步了解。