清明連假搶最後餘位 懶人比價靠這兩招

參考10大熱門航點中位數票價 +「易遊網7X7」票價組合

清明連假請3休9，有許多民眾早已安排出國計畫，不過也有不少人因為連假出遊票價貴，擔心荷包失血遲遲未做決定。預算有限又想出國的民眾，易遊網建議可參考中位數票價，並密切關注機票價格，只要不買貴就算賺到！

清明連假最多狂放9天，不少民眾已安排出國行程

易遊網根據短程、長程的機票銷售數據，分別整理出清明連假10大熱門航點的中位數票價，目前還有部分航點的票價低於中位數，像是短程部份，以東京機票為例，中位數含稅票價落於1萬7左右，今日查詢票價，可找到含稅1萬2左右的票價；長程部份，像是阿姆斯特丹，中位數含稅票價為2萬4左右，亦可搜尋到2萬1左右的價格。

機票屬於浮動價格，建議民眾可參考中位數票價，不買貴就算賺到

由於機票屬於浮動價格，如有搜尋到低於中位數的票價，建議民眾別再猶豫，趕緊把握最後餘位機會。此外，清明請假攻略最多可安排到9天假期，若想比較哪一天出發的票價最低，可利用「易遊網7X7」票價搜尋，一次比較最多49種去回程票價組合。3月底前使用易遊網APP訂購機票，還可再省1%！欲知更多機票優惠訊息，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

※ 註：中位數票價指，實際開票金額從小到大排序後，正中間金額即為中位數票價，可作為消費者心中合理票價之參考。