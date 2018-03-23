君鴻國際酒店推特惠房價並免服務費  生日住房2折起並升等19坪〝旺角套房〞

高雄君鴻國際酒店自即日起至今年12/31日止，推出 『國人住房專案』及『生日住房專案』，提供房客享有特惠房價入住全台最高雲端飯店，享受極致港都美景及五星服務!

『國人住房專案』平日入住「豪華市景雙人房」享41折，優惠價每房僅4649元；入住「豪華市景家庭房」享53折，優惠價每房只要7153元，並享免一成服務費；『生日住房專案』超優惠，當月壽星本人平日入住「豪華市景雙人房」享2折升等至「旺角套房」，優惠價每房僅3999元+10%；入住「豪華市景家庭房」享24折升等至「旺角親子房」，優惠價每房只要6000元+10%，19坪寬敞舒適客房並贈送高雄85觀景台門票或迎賓飲料二選一，另貼心準備折疊熊毛巾，給予獨一無二的感動。兩種專案依房型人數贈39樓「百匯栢麗廳」自助式早餐、迎賓水果，還可免費使用40樓勁健身中心、游泳池及三溫暖設施，如周六入住或升等海景房每房僅需加價500元+10%。