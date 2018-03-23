君鴻國際酒店推特惠房價並免服務費  生日住房2折起並升等19坪〝旺角套房〞

高雄君鴻國際酒店自即日起至今年12/31日止，推出 『國人住房專案』及『生日住房專案』，提供房客享有特惠房價入住全台最高雲端飯店，享受極致港都美景及五星服務!
『國人住房專案』平日入住「豪華市景雙人房」享41折，優惠價每房僅4649元；入住「豪華市景家庭房」享53折，優惠價每房只要7153元，並享免一成服務費；『生日住房專案』超優惠，當月壽星本人平日入住「豪華市景雙人房」享2折升等至「旺角套房」，優惠價每房僅3999元+10%；入住「豪華市景家庭房」享24折升等至「旺角親子房」，優惠價每房只要6000元+10%，19坪寬敞舒適客房並贈送高雄85觀景台門票或迎賓飲料二選一，另貼心準備折疊熊毛巾，給予獨一無二的感動。兩種專案依房型人數贈39樓「百匯栢麗廳」自助式早餐、迎賓水果，還可免費使用40樓勁健身中心、游泳池及三溫暖設施，如周六入住或升等海景房每房僅需加價500元+10%。
君鴻國際酒店位處高雄地標85大樓，雲端高度獨享絕佳景觀，不論於房內或餐廳均可透過大帷幕窗欣賞到高雄城市山景或港灣海景，高雄之美盡收眼底，加上專業貼心服務，足讓房客留下美好的住宿回憶。更多詳情或訂房，請洽君鴻國際酒店服務電話：(07)5668000或上網至www.85sky-tower.com查詢。加入「85 Sky Tower Hotel君鴻國際酒店」粉絲專頁，掌握最新優惠活動！