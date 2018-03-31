（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由跨文化藝術交流協會與國際民間藝術組織分會主辦，外交部贊助的「春分報喜 諾魯茲新年在台灣」活動，24日在台北中山堂舉辦旅行攝影展與新年藝術市集、講座、音樂與美食響宴。

「諾魯茲」（NOWRUZ）源自於波斯語，有「新的日子」之意，是波斯曆新年的第一天，是太陽日照與黑夜時間等長的「春分日」，通常為3月21日，代表春天已經來到人間、新的一年之始。「諾魯茲」流傳至今已近三千年之久了，已被「聯合國教科文組織」 列為人類重要無形文化資產，一個跨越國界、民族、宗教的傳統節慶。

許多民族都有春分舉行慶典的傳統，印度教徒於春分時節慶祝色彩繽紛的荷麗節（Holi）與9日齋戒的納夫特拉特節（Chaitra Navratri）。對於波斯灣西南部國，波斯裔什葉派的巴林人則是廣邀親朋好友到家裡吃喝唱歌跳舞迎新春。波斯新年必備的七喜桌（Haft Sin），擺上七項由S音開頭如小麥草（Sabzeh）、麥芽甜布丁（Samanu）、乾果（Senjed）、大蒜（Sir）、蘋果（Sib）、醋（Serkeh）等吉祥物。

波斯「諾魯茲」特有的七喜桌（圖片來源：ICCA Taiwan提供）

本會活動有中亞國家塔吉克、烏茲別克、哈薩克、 吉爾吉斯及伊朗在台人士四十多人參加，為台灣與中、 西亞地區交流打開新局。3月24日(六)是活動的高潮，不僅有來自伊朗、塔吉克、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯及其他國家的新住民朋友帶來傳統服飾、工藝和好吃的食物，為大家介紹他們的國家和過年習俗，還有伊朗的新年擺飾「七喜桌」(7-S)和甜點、中亞的刺繡裝飾和抓飯、三角酥餅、油香、烤肉串等。

新年這一天邀請親朋好友到家裡慶祝（圖片來源：ICCA Taiwan）