臉書鍵入BFF測試帳號安全 -- 你上當了嗎？

（台灣英文新聞/黃紫緹 綜合報導）隨著臉書 Facebook 資料安全遭「劍橋分析」公司濫用引發疑慮，連創辦人祖克伯都不得不親上火線做出回應，不過有心人士也趁機做文章，聲稱只要在貼文時鍵入 BFF 就能測試帳號是否安全，但這又是另一則假新聞，民眾切勿受騙上當。

知名 3C 網站電腦王阿達在一篇文章中指出，網路謠言甚囂塵上，稱只要 BFF 三個英文字母變成綠色，就表示帳號已受到保護，但這完全是一場誤會。BFF 其實是 Best Friend Forever 的縮寫，亦即永遠的好朋友。

TechNave 報導，字體變色不過是臉書的 Text Delight 功能，會自動於使用者貼文時在畫面跳出紅綠雙手擊掌與彩帶效果，且每次點擊字體都會出現特效，與帳號安全毫無干係。

然而，若使用者的臉書 app 或網路版本尚未更新，該功能恐無法使用，的確意味帳號可能較不安全或較易被駭。但即便如此，也不能將 BFF 的變色與帳號安全劃上等號。

事實上，除了 BFF 以外，Text Delight 特效還出現在其他字詞，包括 Best Wishes （最佳祝願）、Congratulations（恭喜）等。民眾不妨自行於個人臉書帳號測試該功能，也可至 Spade Design 網站瞧瞧還有哪些字體特效。

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