《台灣旅行法》：美國的一小步 台灣的一大步

今年1月9日，《台灣旅行法》（HR535，Taiwan Travel Act）在美國眾議院口頭表決，結果無異議通過；2月28日，在美國參議院又獲得一致同意。案子送到白宮川普總統辦公桌上，川普沒有予以否決，也不是消極地讓法案自動生效，而是選擇在期限的最後一天（3月16日）簽署此法案而生效！

鼓勵台美所有層級官員互訪的《台灣旅行法》之通過立法，意義有幾個──

（1）它對美國而言是一小步，對台灣而言卻是巨大的一步：美國所有層級官員要到友好國家訪問，可說暢行無阻（想邀請美國總統參訪，恐怕還要大排其隊）！職是，對美國而言，把台灣納入所有層級官員的訪問對象，只是錦上添花罷了！反之，除了極少數「邦交國」在有求於我或我方主動送大禮的情況下，否則連總統平常要出訪都可說是寸步難行，《台灣旅行法》對台灣而言不啻是雪中送炭。回首過去，台灣總統途經美國只能屈辱地「過境加油」，還要被限制約束不能見誰，不能談這說那的。現在，鬆綁了，可以開大門走大路了，這當然是台灣向外走的一大步！

（2）讓台灣看清誰是敵、誰是友：美國以《台灣旅行法》向台灣遞出橄欖枝、伸出友誼之手，這是好事一樁。反觀中國，打從美國國會開始推動《台灣旅行法》，就又是抗議，又是放出狠話稱「該法案將為中美關係帶來嚴重後果」，其《環球時報》在今年1月10日社論更小鼻子、小眼睛地指稱「美國眾議院通過的『台灣旅行法』是『摧毀台灣法』」，3月16日該報更喊殺喊打聲稱「一旦台灣旅行法成正式法案，中國將武力解放台灣」。誰是台灣之友，誰是台灣之敵，真是再清楚不過了！

（3）台灣要選對邊站：台灣夾在美、中兩大之間，因為其中的中國擺明對台灣有主權的宰制企圖，更有領土的野心，是則台灣已無不選邊站的空間！剩下的，就是在自由、民主、人權的美國和專制、獨裁、極權的共產中國之間的抉擇。當然，選邊站的台灣，永遠不可對可能被出賣一事掉以輕心。不過，在美國，連小小一個《台灣旅行法》都要經過眾議院、參議院、總統的層層關卡；在中國，連修改憲法這等國家大事都是習近平一個人說了算，要出賣台灣，中國容易還是美國容易？

（4）台灣要大膽走自己的路：《台灣旅行法》讓中國跳腳、惹中國不高興、更招來中國航空母艦「遼寧號」於3月20日進入台灣海峽躍武揚威一番，是又如何？台灣不是為了討中國高興而存在的！中國既然敵意台灣，那對中國不利的，就極大可能是對台灣是有利的、好的；中國叫囂警告不可以的，台灣就該評估其可行性、考慮去做。反正，國際組織幾乎早都被拒門外、經濟早已從夥伴關係質變成競爭對手關係，台灣再慘、再壞也不過如此。

或謂，中國還有最後一招，那就是一一拔掉台灣的邦交國！是又如何？台灣有沒有這些國際社會無足輕重的邦交國，真有差嗎？不客氣講，台灣愈早走出邦交國的數字迷思與綁架勒索迷思，愈早能海闊天空！讓中國知道，有美國的《台灣旅行法》加持、有日本311大地震後患難見真情的友誼，台灣就是一個邦交國也不剩，也沒有什麼好輸的，更無任何的遺憾！不是嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）