遊行出現中國五星旗　總統府：已踩民主紅線 

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對昨（22）日在反軍人年改成員繆德生的追思活動及遊行上，出現親中促統團體至現場揮舞中國共產黨的五星旗，並與意見相左民眾爆發衝突一事，總統府今（23）日表示， 此類挑戰民主自由，且敵視與自己意見不同的人民的行為，已經觸碰了「民主紅線」。

反年改團體藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生2月27日參與反軍改抗議時，因攀爬立法院建築物，不慎失足墜落而喪命。

藍天行動聯盟昨日聚集立法院舉行「繆德生烈士紀念大會」，並展開反年改遊行，卻在遊行前與帶著中國五星旗至現場聲援的中華統一促進黨成員爆發激烈肢體衝突，現場一片混亂，直到警方介入平息衝突。

總統府發言人黃重諺今日在新聞說明會上表示，統促團體時常在公共場合揮舞中國的五星旗，鼓吹推翻自己的政府，以及傷害自己的國家，已造成社會不安。

黃重諺接著指出，「這種挑戰民主自由、挑戰自己國家體制，並且敵視與自己意見不同的國民的作法，已經牴觸了民主紅線，台灣社會應高度警惕。」

黃重諺表示，台灣是民主國家，自由民主是國家的立國根基，因此在台灣這塊土地上不同主張者的言論自由皆受到尊重及捍衛，然而對於統促團體的行為，總統府也表態「確保國家跟國民的生存發展，以及民主體制不容挑戰。」