新住民語遠距教學試運行 200偏鄉新住民子女受惠

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部將新南向國家7種語言納入國小語言必修課程之後，為全臺偏鄉及少數語種需求的學校而推動的教育部遠距教學試行計劃，於3月5日上線試運行，估計全臺30間偏鄉學校，共計超過200位偏鄉學童加入遠距教學計劃，採遠端直播方式，讓新住民語列入課綱的政策更加順利。

在經過北中南東4場說明會與2次師資培訓後，課程在3月5日正式開跑，本次計畫集結超過10位專業語文師資，全台30間學校，共計超過200位偏鄉學童，一起加入遠距課程行列。

東安國小校長黃木姻表示，許多學童在學習上抱著極大熱忱，苦於偏鄉教師聘請不易，特別是新住民教學人員，透過遠距直播教學，在師資支應上得以喘息，孩子們透過鏡頭向各校打招呼，搶答問題時絲毫不因鏡頭而感到羞怯，為孩子帶來全新課程體驗。

黃校長更表示，擔任教育部新住民語文遠距直播教學的協同計畫主持人以來，最感動的是她身邊的這一群新住民老師們，願意一起為孩子的教育努力，為了妥善學習使用影音器材，經常練習到三更半夜，互相演練進入彼此的虛擬教室，課程上路一個多月來深獲各界家長好評，學生的反饋也讓他們倍感信心。「我常想有些事情我們努力去做，還可以讓別人也有機會成長 ，發現生命的潛力，這真的是一件很有價值的事情！」

教育部遠距教學計劃讓距離不再是問題（圖片來源：翻攝自黃木姻校長臉書）