台歐首屆人權諮商會議　歐盟重申廢死立場

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣與歐盟週四（22）日在台北召開首屆「人權諮商會議」，席間歐盟代表團成員盛讚台灣推展各項人權議題的進程，但也表達反對台灣存有死刑的立場，並重申死刑並無嚇阻作用。

外交部昨（22）日發布新聞稿，表示此次台灣與歐盟代表在會議中就各項人權議題交換意見。

外交部指出，歐盟讚揚台灣主動將聯合國主要人權公約國內法化（《公民與政治權利國際公約》與《經濟、社會及文化權利國際公約》，俗稱「兩公約」），並表示支持台灣進行國家人權報告國際審查機制，雙方還就台灣正準備成立的國家人權機構交換意見。

外交部提及，會議中雙方也論及商業與人權議題，歐盟鼓勵並支持台灣就企業社會責任或商業人權提出國家行動計畫，並就協助人權捍衛者、同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人（LGBTI）及性別平等政策等議題互相討論。

針對死刑議題，外交部則表示，歐盟在會議中重申反對死刑的立場，並表示死刑並無嚇阻作用，是不人道且無法逆轉的懲罰。

最後，外交部表示，歐盟讚揚台灣廣泛推展各項人權議題進程，並鼓勵台灣積極向國際社會宣介台灣的人權典範；台灣也建議歐盟邀請台灣人士參與歐盟主辦的相關會議。



台灣與歐盟並決定明（2019）年在布魯塞爾再度舉行人權諮商會議，就本次諮商各項議題加強研討及合作。